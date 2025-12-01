この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」の公式YouTubeチャンネルが、「【2025年11月】注目の新製品勝手にランキング！専門店スタッフピックアップ 今月の新製品TOP10！」と題した動画を公開。PRスタッフのゆーでぃ氏が、2025年11月発売のオーディオ新製品を独自の視点でランキング形式で紹介した。今回は、ポータブルの枠を超える高出力モデルや、各社の個性が光る製品が上位を占め、オーディオ選びの新たな基準を示す内容となっている。



動画の冒頭でゆーでぃ氏は、これまでの新製品紹介の形式を変更し、今回から自身の好みや製品の注目度を色濃く反映した「かなり個人的なランキング」であることを宣言。10位から4位までの製品を一挙に紹介した後、トップ3の製品を詳細に解説した。



第3位には、iBasso Audioの真空管搭載アナログアンプ「PB6 MACAW」がランクイン。ポータブルでありながら真空管サウンドを楽しめる希少性に加え、7万円を切る価格設定が魅力だと評価した。ゆーでぃ氏は、クールなサウンドのDAPと組み合わせることで、音に温かみや柔らかさを加えられる点をアピールした。



続く第2位は、Victorのワイヤレスイヤホン「WOOD master」。ビクタースタジオのエンジニアが監修した5つのサウンドモードが特徴で、特にアナログライクな柔らかいサウンドをワイヤレスで手軽に体験できる点を高く評価。基礎スペックの高さも相まって、Victorの本気度がうかがえるフラッグシップモデルだと述べた。



そして、栄えある第1位に輝いたのは、FIIOのデジタルオーディオプレーヤー（DAP）「M27」。約4年ぶりとなるフラッグシップモデルの登場であり、ゆーでぃ氏は「最大5000mWの圧倒的駆動力」を最大の魅力として挙げた。ポータブル機器でありながら、鳴らしにくいとされるヘッドホンも余裕で駆動できるそのパワーは、もはや据え置き機としても活躍できるレベルだと絶賛した。



今回のランキングからは、単なるスペック競争ではなく、真空管やウッドドライバー、規格外の高出力といった、各メーカーの独自の哲学や強みを前面に押し出した製品が注目を集めていることがわかる。ポータブルオーディオを選ぶ際は、携帯性だけでなく、自宅での使用も見据えた駆動力や音質のキャラクターといった視点も重要になりそうだ。