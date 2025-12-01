日本テレビは１日、都内の同局で定例社長会見を行い、１１月２６日に元ＴＯＫＩＯの国分太一が開いた会見や「答え合わせをしたい」という主張に対し、福田博之社長は「答え合わせをするまでもない」と改めて却下した。

国分は１１月２６日に代理人弁護士とともに会見を実施。「コンプライアンス上の問題行為」を理由に日本テレビのバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を６月に降板となり、無期限活動休止に入ってから初めて報道陣の前に姿を見せた。問題について涙ながらに謝罪し、どの行為がコンプライアンス違反に当たるのか同局と「答え合わせがしたい」と改めて訴えた。同局は国分の会見後にコメントを発表し、「『答え合わせ』は難しいと考えております」との見解を示していた。

福田社長は「会見を拝見し、国分さんのこの５カ月のご苦労とその間のお気持ちについて私なりに改めて理解を致しました」としたが、「一方で、答え合わせをしたいとおっしゃっていましたが、国分さんがヒアリングの場で自ら述べられたことが（コンプライアンス）違反であります。（国分自身）心当たりがある、反省を繰り返していると述べておられます。答え合わせをするまでもない。日本テレビとしてこれ以上必要ないと判断しております」と強調した。

さらに「これ以上関係者を苦しめることは容認できない。（番組を）看板番組に育てていただき、３０年もの長い間それを背負い続けて頂いた大功労者の国分さんを不当におとしめるつもりは毛頭ございません。番組降板を即断せざるえなかったことは断腸の思い」とも話した。