LINE専門家が教える、最も簡単で早い友だち登録術。QRコードで対面の相手と瞬時に繋がる方法

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【超簡単】LINE友だち追加方法」と題した動画を公開。対面で会った相手と、その場で素早く簡単にLINEの友だち登録ができるQRコードの活用法を解説した。



動画でひらい先生氏は、LINEの友だち追加方法の中でもQRコードを使う方法は「対面で実際に会った時にすごく最適」であると指摘する。ID検索や電話番号の入力といった手間がなく、スムーズに連絡先を交換できるのが大きな利点だという。



具体的な手順として、まずLINEアプリのホーム画面を開き、画面右上にある人型のアイコンに「＋」がついた「友だち追加」ボタンをタップするよう説明。次に、画面上部に表示される「QRコード」を選択すると、スマートフォンのカメラが起動するという。このカメラで相手が表示したQRコードを読み取るだけで、友だち追加は完了する。



また、自分のQRコードを相手に提示する方法も合わせて解説した。QRコードの読み取り画面の下部にある「マイQRコード」というボタンをタップするだけで、自分のアカウント情報が入ったQRコードが表示される仕組みだと説明した。これを相手に読み取ってもらえば、自分のアカウントを追加してもらえる。



この方法を使えば、アカウントの情報を口頭で伝えたり、手入力したりする手間が一切不要となる。LINEを使い始めたばかりの人や、スマートフォンの操作に不慣れな人でも直感的にできる簡単な操作なので、覚えておくと便利だろう。対面で連絡先を交換する機会に、試してみてはいかがだろうか。