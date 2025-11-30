細谷がハットトリックを達成

柏レイソルは11月30日、J1リーグ第37節でアルビレックス新潟とアウェーで対戦。

3-1で勝利した。エースのFW細谷真大がハットトリックを達成し、勝利の立役者となった。

試合は前半20分、FW細谷真大がペナルティーエリア内でボールを受けると、相手に囲まれながらも右足一閃。相手DF4人の間を抜けてゴールネットを揺らした。同45分には、柏がパスワークで新潟ゴールに迫り、MF小泉佳穂からのパスを受けた細谷がダイレクトシュートで追加点をゲットした。

後半に入ると柏の方がボールを保持する時間が長くなり、後半10分には右サイドから攻め込み、細谷が右足の冷静なシュートでハットトリックを達成。リカルド・ロドリゲス監督は、MF小屋松知哉、MF久保藤次郎といった攻撃的な選手を投入しながら4点目を狙った。

一方の新潟は後半27分、途中出場のMF笠井佳祐がゴール左に絶妙シュートを放ち1点を返すも反撃はここまで。柏が3-1で快勝し、5連勝でFC町田ゼルビアとのシーズン最終節に臨む。（FOOTBALL ZONE編集部）