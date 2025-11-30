生後3ヶ月の時は、体の小ささを活かしてゲートの隙間をすり抜けていたという子犬。生後6ヶ月を過ぎて体が大きくなったら、もう脱走できないかと思いきや…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で22万8000回再生を突破しています。

【動画：ゲートをすり抜ける子犬→3ヶ月後、体が大きくなり『通れないかな』と思ったら…『予想を裏切る光景』】

ゲートの隙間をすり抜ける子犬

Instagramアカウント「chocolate_merle_muffin」には、“すり抜け王子”の異名を持つトイプードル「マフィン」くんの日常が投稿されています。マフィンくんが“すり抜け王子”の片鱗を見せたのは、生後3ヶ月の時でした。

飼い主さんはマフィンくんを迎えてから、脱走対策のためにお家の中にゲートを設置していたそう。ところが当時のマフィンくんはとても小さかったため、たった7cmしかない壁とゲートの間を簡単にすり抜けてしまったとか！

これでは脱走し放題ですが、マフィンくんはお留守番の時はケージに入っているため、飼い主さんがいない間に脱走してしまうことはなく、安全に過ごせていたそうです。

体が大きくなったら…？

そんなマフィンくんもすくすく成長し、生後6ヶ月頃には体重が5kgを超えたそう。飼い主さんは「こんなに大きくなったら、もうゲートをすり抜けられないだろう」と思っていたのですが…？

ある日、ゲートの前にやってきたマフィンくんは、脱走する気満々で隙間にお顔を突っ込んだそう。そして壁の方に寄りながら体をひねって、スルリと器用に隙間をすり抜けてしまったとか！

体の大きさを技術でカバーして脱走を成功させるとは、さすが“すり抜け王子”ですね！ マフィンくんのまさかの脱走劇は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「賢いですね」「ほんと上手にすり抜けてますねー。お見事」「思わず笑ってしまいました。あっぱれです！」といったコメントが寄せられています。

その後、新たな技術を習得！？

さらに数ヶ月後、マフィンくんはますます体が大きくなって、さすがに隙間をすり抜けられなくなったそう。しかしある日、ゲートのロックがかかっていないことに気づいたマフィンくんは、人間のようにおててでゲートを開けて脱走を成功させたとか！

ゲートの向こうへ行くために、どんどん新たな技術を習得していくマフィンくん。今後も見事な脱走劇を見せて、たくさんの人を驚かせてくれそうですね。

綺麗な青い目とマーブル模様の被毛がチャームポイントのマフィンくん。個性的で可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「chocolate_merle_muffin」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chocolate_merle_muffin」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。