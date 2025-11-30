「外科」と「内科」だと年収が“100万円以上”違う!? 「開業医」だと実は「小児科」が“一番儲かる”の？

「勤務医」の年収は“平均約1338万円”

始めに、厚生労働省が発表した「令和6年賃金構造基本統計調査」を参照し、勤務医の平均的な年収を試算します。今回用いるのは、区分「医師」における「企業規模計（10人以上）」のデータです。計算方法は以下のようになります。

・（きまって支給する現金給与額×12ヶ月）＋年間賞与その他特別給与額

上記計算式にデータを当てはめた結果は、以下のとおりです。

・102万5900円×12ヶ月＋106万9300円＝1338万100円

したがって約1338万円が、勤務医の平均年収であると推測できます。



同じ勤務医でも「外科」と「内科」だと年収が“100万円以上”違う!?

独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表した「勤務医の就労実態と意識に関する調査」では、勤務医に関して診療科目別の平均年収を調査しています。

これによれば、外科医の平均年収は1374万2000円、対して内科医は1247万4000円という結果が出ていました。勤務医に限定すれば、約127万円の開きがあるようです。



「開業医」だと実は「外科」より「小児科」や「内科」のほうが儲かる？

続いて、「開業医」の平均事業所得を見ていきます。厚生労働省が発表した「第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告」によれば、開業医全体の平均事業所得は2776万8000円だということです。なお、同調査における診療科目別の事業所得を降順に並び替え整理すると、表1のようになります。

表1

診療科目 平均事業所得 小児科 3721万3000円 眼科 3156万6000円 内科 2759万5000円 整形外科 2722万9000円 産婦人科 2615万円 耳鼻咽喉科 2502万5000円 皮膚科 2421万円 外科 2390万4000円 精神科 1959万8000円 （その他） （2679万4000円）

出典：厚生労働省「第24回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告－令和5年実施－」を基に筆者作成

表1から、「小児科・眼科・内科」の順で所得が高い結果であると分かりました。外科は診療科目別で8番目と比較的低くなっており、勤務医の平均年収とは逆転現象が起こっています。

これについては、いわゆる「町医者」と呼ばれるような小規模な医院において、外科手術に求められる設備・機材をそろえるのが難しいという点が一因として考えられます。勤務地や周辺の人口動態などにも左右されますが、勤務医と開業医の比較においては、設備投資など開業医独特の事情も考慮するのが適当だといえるでしょう。



まとめ

今回は「医師」の年収について、働き方・診療科目などから比較を行いました。勤務医の外科と内科では平均年収に100万円以上の差があり、開業医では小児科がトップであることが分かりました。それぞれに差は認められますが、いずれも高収入であるといえます。人々の健康を預かる責任ある職業としては、ふさわしい対価なのかもしれません。



