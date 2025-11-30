さまぁ〜ずの大竹一樹と三村マサカズが“2人の日常”をネタに爆笑トークを繰り広げる『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』（BS朝日）。

11月29日（土）に放送された同番組では、前週に引き続きさまぁ〜ずと親交がある内村光良がスペシャルゲストとして登場。還暦を迎えた旧友・レッド吉田をサプライズでお祝いした。

【映像】“内P降臨”にスタジオ大歓喜！旧友の還暦をさまぁ〜ずとサプライズお祝い「豪華だな」

番組では、レッドの家族からこっそりお祝いアンケートをもらい、そこから穴埋めクイズを出題。家族からのうれしいサプライズにレッドは「マジですか」と感激する。

さらに、内村は出題者となり、サングラスとピコピコハンマーを装着。まさに『内村プロデュース』状態でレッドとさまぁ〜ずが大喜利をしながら解答していくことに！

まさかの展開に三村は「豪華だな」と驚くと、観客からも歓声があがった。

アンケートでは三男に「ウチのお父さん、カッコいいな！と思った瞬間は？」と質問したところ、「○○ても、○○」という答えが返ってきた。

これに三村は「60才ても、動ける」と答える。するとレッドは「もう難しい。内村さんほど動けないですね」とぼやいた。

三村も「内村さんはちょっとね…」「60過ぎのハードルをあげちゃってる」と賛同すると、レッドは「内村さんはバケモノですから。とんでもない」とうなずいた。

さらにレッドは「いまだにバク転できますから」と内村の驚異の身体能力を明かす。

これに大竹が「首を強打したりして…」といじると、内村は「できないできない！」と否定しつつ、まんざらでもない様子を見せる。

すると、さまぁ〜ずの2人は「強打して、いってぇって言いながら酒を飲んでいる」と内村のまさかの一面を暴露。スタジオでは爆笑がおこった。

MCの内村が「バク転はいいですから集中！」と脱線し放題の3人をなんとか軌道修正し、問題を再開。

大竹が「仕事がなくても仕事カバンを持って家を出る」と解答を発表すると、内村は「いいですね。正解かもしれません」と大絶賛。レッドも「よくやっています」と冗談混じりに答え、スタジオを盛り上げた。

一方、この質問に三男は「すべっても、笑顔」と答えていたことが判明。さらに長男も父のカッコいいところについて「どんな仕事も全力なころ」と解答していたことがわかり、息子たちの本音を聞いたレッドは「うれしいですね」と目じりを下げた。