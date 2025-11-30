鬼龍院翔、大阪・関西万博の“某キャラ”に ゴールデンボンバーが2025年をまとめた「女々しくて」の替え歌発表
4人組バンド・ゴールデンボンバーが12月15に「女々しくて 2025流行語ver.」を配信リリースする。代表曲「女々しくて」に2025年の流行を総ざらいできるワードを歌詞に入れ込み、替え歌として制作したもので、ボーカルの鬼龍院翔は大阪・関西万博の“某キャラクター”に扮した。
【動画】今年もいろいろあった…2025年の出来事をまとめた「女々しくて」の替え歌
配信ジャケットでは、チョコミントを背景に大阪・関西万博の某キャラクター風の鬼龍院が“オールドメディア”に映し出されている。手には今年耳にすることの多かった備蓄米と、ぬいぐるみ(ぬい活)、さらには今年バズったグルメ「麻辣湯」を持っており、ジャケットからも今年流行ったワードをおさらいできる。
楽曲制作の様子を収めた動画「女々しくて 2025流行語ver.」は30日にYouTubeで公開された。楽曲の冒頭から「働いて 働いて 働いて 働いて 働いて まいります」と今年の流行語が歌われており「忘年会などで歌える歌詞」となっている。
