スヌーピーの耳付き“着る毛布”がかわいすぎ！nishikawa冬寝具キャンペーンで非売品エコバッグも
本格的な冬の寒さが近づいてきた今日この頃。あったか寝具でぬくぬく過ごしたいけれど、せっかくならかわいいデザインで気分も上げたいところ。そんな願いを叶えてくれるのが、寝具メーカー「nishikawa」から2025年12月3日(水)にスタートする「SNOOPY 2025 ウィンターキャンペーン」だ。
【画像】スヌーピーの耳が動くエコバッグや、もこもこ冬寝具を見る
■スヌーピーの耳が動く限定エコバッグがもらえる！
今回のキャンペーンでは、nishikawaのPEANUTS(ピーナッツ)デザイン商品を5500円以上購入すると、もれなく「オリジナルトラベルエコバッグ」がもらえる。
スヌーピーの耳が動くユニークなデザインで、サイズはW40×H30×D20センチとたっぷり大容量。キャリーバッグの持ち手に通せる仕様になっているから、旅行のサブバッグとしても活躍する。ただし、このノベルティは非売品で数量限定の先着順。なくなり次第終了となるので、狙っている人は2025年12月3日(水)のスタートダッシュが肝心！
■もこもこ素材に包まれる幸せ！注目の冬寝具4アイテム
キャンペーン対象となる商品は、どれも冬のおうち時間を快適にしてくれる優秀アイテムぞろい。しかも、大人かわいいデザインで寝室のコーディネートも楽しめちゃう。さっそく、この冬マストバイな4アイテムをチェックしていこう。
「PEANUTS 着る毛布」(7150円)
まず絶対に見逃せないのが、スヌーピーの耳付きフードがついた着る毛布。ふわっふわのシープボア素材で、羽織った瞬間から全身が幸せな暖かさに包まれる。フードをかぶれば、自分がスヌーピーになったような気分を味わえるのも楽しい。
ポケットからちょこんと顔をのぞかせるスヌーピーのワッペンもポイント。朝起きてすぐに羽織れば、寒い冬の朝も快適にスタートできそう。同素材の「レッグウォーマー」(1980円)と合わせれば、頭から足元まで完全防寒！真冬の寒さ対策もばっちりだ。
「PEANUTS あったか掛けふとんカバー」(8250円)
新登場の「Good night」シリーズからは、毛布のような掛けふとんカバーが登場。パジャマ姿のスヌーピーやチャーリー・ブラウンたちが、眠そうな表情で描かれていて、見ているだけでほっこり癒やされる。
サンゴマイヤー生地を採用し、まるで毛布に包まれているような暖かさを実現。アイボリーとピンクの優しい色合いで、寝室全体が癒やしの空間に。洗濯機で洗える(※洗濯ネット使用)から、清潔に使い続けられるのもうれしいポイントだ。
「PEANUTS キルトケット」(9900円)
「MORE SLEEP PEANUTS」シリーズのキルトケットは、表面にスヌーピーの織り柄があしらわれた、おしゃれな一枚。ジャカードフェイクファー生地の高級感のある見た目で、リビングのソファに掛けておいても様になる。
裏面はもこもこシープボアで、触り心地は極上のやわらかさ。ブラウンとワインの落ち着いた色展開で、大人の寝室にもぴったりマッチする。
■購入は12月3日から！公式オンラインショップと全国店舗で
キャンペーンは2025年12月3日(水)からスタート。nishikawa公式オンラインショップまたは全国のnishikawa取扱店舗で購入できる。繰り返しになるが、ノベルティのトラベルエコバッグは数量限定。スヌーピーファンなら絶対に手に入れたいレアアイテムなので、お目当ての商品は早めにチェックしておこう。
この冬は、nishikawaのPEANUTSコレクションで寝室を大人かわいくコーディネート。ふわふわもこもこの肌触りに包まれながら、スヌーピーたちと一緒に過ごす冬の夜。きっと毎晩、ベッドに入るのが楽しみになるはず！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スヌーピーの耳が動くエコバッグや、もこもこ冬寝具を見る
今回のキャンペーンでは、nishikawaのPEANUTS(ピーナッツ)デザイン商品を5500円以上購入すると、もれなく「オリジナルトラベルエコバッグ」がもらえる。
スヌーピーの耳が動くユニークなデザインで、サイズはW40×H30×D20センチとたっぷり大容量。キャリーバッグの持ち手に通せる仕様になっているから、旅行のサブバッグとしても活躍する。ただし、このノベルティは非売品で数量限定の先着順。なくなり次第終了となるので、狙っている人は2025年12月3日(水)のスタートダッシュが肝心！
■もこもこ素材に包まれる幸せ！注目の冬寝具4アイテム
キャンペーン対象となる商品は、どれも冬のおうち時間を快適にしてくれる優秀アイテムぞろい。しかも、大人かわいいデザインで寝室のコーディネートも楽しめちゃう。さっそく、この冬マストバイな4アイテムをチェックしていこう。
「PEANUTS 着る毛布」(7150円)
まず絶対に見逃せないのが、スヌーピーの耳付きフードがついた着る毛布。ふわっふわのシープボア素材で、羽織った瞬間から全身が幸せな暖かさに包まれる。フードをかぶれば、自分がスヌーピーになったような気分を味わえるのも楽しい。
ポケットからちょこんと顔をのぞかせるスヌーピーのワッペンもポイント。朝起きてすぐに羽織れば、寒い冬の朝も快適にスタートできそう。同素材の「レッグウォーマー」(1980円)と合わせれば、頭から足元まで完全防寒！真冬の寒さ対策もばっちりだ。
「PEANUTS あったか掛けふとんカバー」(8250円)
新登場の「Good night」シリーズからは、毛布のような掛けふとんカバーが登場。パジャマ姿のスヌーピーやチャーリー・ブラウンたちが、眠そうな表情で描かれていて、見ているだけでほっこり癒やされる。
サンゴマイヤー生地を採用し、まるで毛布に包まれているような暖かさを実現。アイボリーとピンクの優しい色合いで、寝室全体が癒やしの空間に。洗濯機で洗える(※洗濯ネット使用)から、清潔に使い続けられるのもうれしいポイントだ。
「PEANUTS キルトケット」(9900円)
「MORE SLEEP PEANUTS」シリーズのキルトケットは、表面にスヌーピーの織り柄があしらわれた、おしゃれな一枚。ジャカードフェイクファー生地の高級感のある見た目で、リビングのソファに掛けておいても様になる。
裏面はもこもこシープボアで、触り心地は極上のやわらかさ。ブラウンとワインの落ち着いた色展開で、大人の寝室にもぴったりマッチする。
■購入は12月3日から！公式オンラインショップと全国店舗で
キャンペーンは2025年12月3日(水)からスタート。nishikawa公式オンラインショップまたは全国のnishikawa取扱店舗で購入できる。繰り返しになるが、ノベルティのトラベルエコバッグは数量限定。スヌーピーファンなら絶対に手に入れたいレアアイテムなので、お目当ての商品は早めにチェックしておこう。
この冬は、nishikawaのPEANUTSコレクションで寝室を大人かわいくコーディネート。ふわふわもこもこの肌触りに包まれながら、スヌーピーたちと一緒に過ごす冬の夜。きっと毎晩、ベッドに入るのが楽しみになるはず！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Peanuts Worldwide LLC