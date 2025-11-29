mofusandとLovisiaが初コラボ♡フルーツにゃんの限定ハンドクリーム登場

ギフトコスメブランド「Lovisia」から、SNSで人気のキャラクター「mofusand」との初コラボアイテムが登場します。フルーツのかぶりものをした“フルーツにゃん”がデザインされた、全4種の「マスコットハンドクリーム」と「リップクリーム」は、どちらも香りまでフルーツを楽しめるキュートな仕上がり♡携帯したくなるビジュアルと、使うたびに心がほぐれるケアタイムが魅力です。2025年11月28日より全国のバラエティショップ、オンラインで順次発売されます。

フルーツにゃんがのる全4種のマスコットハンドクリーム

「Lovisia mofusandマスコットハンドクリーム」（各1,100円・H163×W69×D42mm）は、立体マスコット付きのシリコンカバーがセットになった全4種のコレクション。

りんご、バナナ、スイカ、ももの香りが手肌を包み、なめらかでベタつきにくいテクスチャーが使いやすさのポイントです。

保湿成分として4種のフルーツ成分※1を配合し、香りと保湿力のどちらも楽しめる仕上がりに。フルーツにゃんの可愛い姿を眺めながらケアできる、思わず誰かに贈りたくなるアイテムです。

※1 りんごエキス（リンゴ果実エキス）、バナナエキス（バナナ果実エキス）、スイカエキス（スイカ果実エキス）、ももエキス（モモ果実エキス）

橋本環奈×BIOLISS×Angel Heartが贈る、煌めく冬のホリデーコラボ♡

リップクリームも全4種♡季節になじむくすみカラー

「Lovisia mofusandリップクリーム」（各858円・H120×W86×D22mm）は、いちご、パイナップル、スイカ、もものフルーツにゃんがデザインされた全4種。

アセロラエキス※1、シアバター※2、ヒマワリオイル※3の潤い成分を配合し、唇の乾燥をしっかりケアします。

落ち着いたくすみカラーのパッケージは秋冬にもぴったり。香りもフレッシュで、気分転換にもおすすめのアイテムです。

※1 アセロラ果実エキス ※2 シア脂 ※3 ヒマワリ種子油

かわいさと香りで満たされるご褒美ケアに

Lovisiaとmofusandの初コラボレーションは、フルーツにゃんの魅力をたっぷり詰め込んだ華やかなラインナップ♡

マスコット付きのハンドクリームと、季節に寄り添うくすみカラーのリップクリームは、どちらもギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

香り・デザイン・使い心地のすべてにこだわったアイテムは、見るたび触れるたびに癒しをくれる存在。お気に入りの“にゃん”をぜひ見つけてみてください♪