学校法人・村上学園（東大阪市）はこのほど、運営する東大阪大柏原高の生徒募集を２０２７年度以降は停止することを発表した。

同高は１９６３年に柏原女子高として創立され、翌６４年には男子部も併設して柏原高と改称。７０年に男子校となり、２００６年に現校名となった。スポーツクラブの活動も盛んで、ラグビー部は柏原高時代の１９８９年度に花園での全国大会に出場。硬式野球部は２０１１年夏の甲子園に初出場し、今夏は決勝で強豪・大阪桐蔭を破って、１４年ぶりの甲子園切符をつかみ、野球部ＯＢのタレント・間寛平が祝福していた。

今月２５日、村上学園の理事長・学園長、東大阪大柏原高校長の連名で「受験生様 保護者様」として、「近年の少子化傾向や共学志向など社会情勢の大きな変化の中で、入学定員確保に全校挙げて取り組んでまいりましたが、学園内で議論を重ねた結果、このたび募集停止という苦渋の決断に至りました」と説明。２６年度入学生を含めた在校生が卒業するまで、教育体制、進路指導にも全力で対応するとしている。

村上学園は東大阪大、東大阪大短期大なども運営しており、学園の発表資料によると、２０２４年５月現在の生徒数は東大阪大柏原高は４９９人。系列の東大阪大敬愛高は７２７人。