経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【英国経済】高級物件が暴落！価格が半値になるケースも！英国経済で起こっていること」と題した動画を公開。モハP氏が、世界的な住宅価格高騰とは逆行するロンドンの不動産市場、特に高級物件の価格暴落の背景について解説した。



モハP氏はまず、ロンドンの一部高級物件が「当初の希望価格から50%以上値下げ」されるケースもあるという衝撃的な事実を提示。不動産会社のまとめでは、値下げされている高級物件の数は前年比で3割程度増加しているという。この異常事態の背景にある最大の要因は「増税」であるとモハP氏は指摘する。



英国ではかねてより住宅価格の高騰が問題視されており、高級物件ほど印紙税が高くなる累進課税の導入など、富裕層への課税強化が進められてきた。それに追い打ちをかけたのが、2024年4月に行われた税制改正、特に「ノン・ドム制度」の廃止だ。この制度は、永住しない外国人を対象とした税制優遇措置であり、これまで多くの外国人富裕層を英国に惹きつける要因となっていた。この優遇がなくなったことで、富裕層にとって英国に不動産を所有する税制的なメリットが失われたのである。



結果として、富裕層の英国からの大規模な流出が起きている。ある調査では、2024年に英国を離れる100万ドル以上の資産を持つ富裕層は1万6500人にも上り、世界最多になる見込みだという。モハP氏は、こうした富裕層の国外脱出が高級住宅の需要を著しく減少させ、価格暴落を招いていると分析。景気停滞と失業率の上昇、根強い物価高という厳しい経済状況下で、富裕層への締め付けがさらなる経済の低迷を招いている英国の現状を浮き彫りにした。