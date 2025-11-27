夜の東京タワーを背景に、CORTIS（コルティス）のMARTIN（マーティン）とKEONHO（ゴンホ）が“謎の高速パンチ”を繰り出す動画が公開され、ファンの間で話題を集めている。

【動画】CORTISが東京タワーの前で“高速パンチ”／「GO!」を躍動感たっぷりにダンス／ショーケースでの圧巻のパフォーマンス（2本）／東京タワー前の動画別バージョン（2本）

■2025年デビュー！次世代のK-POPを担うCORTIS

CORTISは、2025年8月にBTSやTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が所属する「BIGHIT MUSIC」から約6年ぶりに誕生した5人組ボーイズグループ。全員が10代という若さながら、楽曲だけでなくパフォーマンスやMV制作にもメンバー自らが携わるクリエイティブさで注目を集めている。11月5日には東京・Spotify O-WESTで単独ショーケースを開催し、日本の音楽番組にも続々と出演するなど、大きな注目を集めている。

■CORTISが東京タワーを前に繰り出す“高速パンチ”＆躍動感あふれる“GO!”のダンスも披露

そんなCORTISが日本滞在中に、ライトアップされた東京タワーを背景にした公園で撮影した動画が公開。

1本目は、東京タワーを間にはさみ、足を交差し腕を組んで並ぶマーティンとゴンホの姿からスタート。「俺の高速パンチを見せてやる！」という宣言とともに、「オラオラオラオラ」という掛け声で楽しそうにパンチ（？）を繰り返す、遊び心満載のループ動画だ。シュールなユーモアが溢れる内容に、「音源どこから拾ったの（笑）」「これだからCORTIS推しやめられない」「東京で撮ったの上げてくれるの最高」などのコメントが続々と寄せられた。

もう1本の動画では、CORTISの「GO!」に合わせてふたりがパフォーマンス。マーティンとゴンホは、長い手足を活かしたダイナミックなダンスと軽やかなステップを披露し、最後は東京タワーへ駆け寄って指し示すキュートな締めくくりを見せた。ふたりがショーケースの際の衣装を着ていることから、「ショーケースの後に撮ったのかな？」「あの日を思い出して胸熱」という声も寄せられている。

■動画：熱気溢れるCORTIS日本単独ショーケース

■動画：先立って公開された東京タワーとのショート動画（2本）

※記事初出時、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。