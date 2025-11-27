阪神の佐藤輝明（26）が初のセ・リーグMVPに輝いた。

26日に都内で行われたNPBアワード内で発表され、会見では「とてもうれしい。これまで取り組んできたことが、1つ形になったんじゃないかな」と喜んだ。

今季は12球団トップの40本塁打、102打点で2冠。4月から4番に座り、2年ぶり7度目のリーグ優勝に貢献した主砲は、昨年の契約更改時に初めて球団に大リーグへの希望を伝えている。早ければ1年後、もしくは2年後でのポスティング移籍を想定しているともっぱらだ。

この日の表彰式では、初のタイトルとなる最優秀中継ぎ投手賞を獲得した巨人の大勢（26）も、メジャー志向を持っている。今季は「八回の男」として62試合に登板し、8勝4敗1S、防御率2.11、54ホールドポイント。

同日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、9000万円増の1億8000万円でサインした。倍増での更改にも「大台だと思っていない。物価が上がっているので」と言って報道陣を笑わせた。

今月は侍ジャパンの一員として、韓国戦を戦った。大谷が出場を表明した来年3月のWBCには、守護神候補として期待がかかる。「すごい盛り上がりそう。選んでもらえる選手にならないと」と意気込んだ。

さる球界関係者がこう言った。

猫も杓子も契約更改時に「メジャーに行かせろ」

「大勢は2023年の前回WBCで侍メンバーとして世界一に貢献。『（メジャーへの）気持ちが芽生えた。メジャーに呼ばれるような投手になりたいと思った』と将来的な夢を語っていた。中日の高橋宏もしかり。今オフのメジャー挑戦が決まった岡本や村上も、前回大会で主力だった。今回も侍メンバーがWBC後にこぞってメジャー挑戦を訴えるのではないか」

実際、12球団は戦々恐々だという。選手の契約更改交渉に関わるフロント関係者が声を潜めてこう言うのだ。

「今の時代、猫も杓子も契約更改時にポスティングでメジャーに行かせろって言うんだから。表に出ている以上に多いですよ。ましてや、侍ジャパンに入ってWBCなんて出ようものなら、ベテラン以外はほぼ全員言うんじゃないかな。とりあえず言っておけば、そのうち認められるでしょって感じ。この成績で？ って選手や、まだ入ったばかりだよね？ って若手でも関係ない。もう少し日本で頑張ろうって、なだめるのが大変なんです」

メジャー志向の増殖が止まらない。

実際問題として、大谷の打って投げての二刀流は実現するのか。佐々木朗希＆山本由伸らは出場できるのか。そして、最大のライバル・米国に勝てそうなのか。

