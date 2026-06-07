6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と笘篠賢治氏が、阪神・立石正広について言及した。立石は同日の楽天戦、『1番・サード』でスタメン出場すると、1打席目、2打席目は早川隆久の前に2打席連続三振に倒れたが、0−0の第3打席、早川が3ボール2ストライクから投じた8球目のストレートをレフト前に決勝の適時打を放った。斎藤氏は「今日も1打席目、2打席目共にタイミングがあっていな