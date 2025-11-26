ENHYPEN¥½¥Ì¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ïÁ°È±¡ß¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤ËÀ¤³¦¤¬Ç®¶¸¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Ë¡Ö¾Â¤ë¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Î³Æ¼ï¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£SUNOO¡Ê¥½¥Ì¡Ë¤¬¶ä±ï¤Î¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ÇÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
①¤æ¤ë¤Õ¤ïÁ°È±¡ß¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤Ë¥¹ー¥Ä¥Ó¥¸¥å¤ÇÍÙ¤ëENHYPEN¥½¥Ì ②¶õ¹Á¤Ç¤Î¥µ¥é¥¹¥È¥Ø¥¢ ③¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ØENHYPEN 5th ENniversary Night¡Ù¥â¥Î¥¯¥í¥³ー¥Ç ④⑤⑥¥¥åー¥È¡õ¥¯ー¥ë¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÍÙ¤ë¥½¥Ì
¢£ENHYPEN¥½¥Ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¡ß¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ÇÊü¤Ä¿§µ¤
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥½¥Ì¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¥¦¥§ー¥Ö¤·¤¿¥Ø¥¢¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥Á¤Ê¤·¡Ë¥á¥¬¥Í¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¶â¶ñ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£°áÁõ¤«¤é¡¢11·î23Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ïー¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØENHYPEN 5th ENniversary Night¡Ù¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
DJ DELACROIX¡¢OXXED & Wintherduud¤Î³Ú¶Ê¡ÖMEMORIZING¡×¤ÎÉâÍ·´¶¤¢¤ë¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ª¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¥¦¥§ー¥Ö¤¹¤ë¥½¥Ì¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ´Ë¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ê¥à¥ì¥¹±Û¤·¤Ë¾¯¤·¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤È¹µ¤¨¤á¤ÊÈù¾Ð¤ß¤¬¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¿§µ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Ì¤Î¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤Ï¾Â¤ë¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¡ß¥ê¥à¥ì¥¹¤Ç¥¹ー¥Ä¤Ï´í¸±¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¡×¡ÖÆó¼¡¸µ¥Ó¥¸¥å¡ª¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£MAMA¤Ë½Ð±é¤Î¤¿¤á¥µ¥é¥¹¥È¥Ø¥¢¤Ç¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥½¥Ì
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Ï¡¢11·î28Æü¡¦29Æü¤Ë¹á¹Á¡¦Kai Tak Stadium¡Ê¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤ÎCHAPTER 1¡Ê28Æü¤Î¸ø±é¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£¹á¹Á¤Ø¤Î½Ð¹ñ»þ¡¢Çò¥¤¥ó¥Êー¡ß¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ç¶õ¹Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥½¥Ì¤Ï¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥ÈÃ»È±¤Ø¤È¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£