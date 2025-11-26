厚生労働省 岐阜労働局が、「令和7年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」の一環として、概ね35歳から59歳の方を対象とした就職イベントを開催します。

2026年1月に岐阜市および可児市の2会場にて、「中高年世代を対象とした合同企業説明会」が実施されます。

岐阜労働局「中高年世代を対象とした合同企業説明会」

【岐阜会場】

開催日時：2026年1月15日(木) 13:30〜16:30 (受付13:00〜)

会場：ハートフルスクエアーG 大研修室・中研修室

【可児会場】

開催日時：2026年1月21日(水) 13:30〜16:30 (受付13:00〜)

会場：可児市文化創造センターala 音楽ロフト・演劇ロフト・美術ロフト

参加費：無料

持ち物：履歴書不要

服装：自由

※雇用保険受給者の求職活動実績に該当します

本イベントには、岐阜県内の企業約30社(各会場15社予定)が参加を予定しています。

当日は企業説明会だけでなく、キャリアデザインセミナーや企業プレゼンテーションも実施され、効率的に情報収集が可能です。

履歴書不要かつ服装自由で参加できるため、気軽に来場できる点も魅力です。

充実の事前申込特典と関連サポート

事前申し込みを行った方には、特典として「eラーニング講座(無料)」がプレゼントされます。

ビジネススキルアップや面接対策、PCスキルなど、就職活動に役立つコンテンツをオンラインで受講可能です。

また、説明会以外にも「就職ノウハウセミナー」や「中高年世代オンライン交流会」など、オンラインでの関連イベントも複数企画されています。

日常的な情報交換や悩みの共有ができるオンラインサロン「ぎふココカラひろば」も運営されており、中高年世代の就職活動を多角的にサポートする体制が整えられています。

経験を活かした再就職やキャリア形成を目指す方にとっての貴重な機会。

岐阜労働局「中高年世代を対象とした合同企業説明会」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 岐阜と可児で開催！岐阜労働局「中高年世代を対象とした合同企業説明会 appeared first on Dtimes.