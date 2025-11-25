¡Ö¸¡±Ü¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤âÍÂ¤±¡Ä¡×¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¤¬¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡Ä¾å³¤¸ø±é¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡ÈÊ£»¨¤Ê¸½ÃÏ¾ðÀª¡É
11·î22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬Ta¥À¡¢Ba¥«¡¢Sa¥ï¥®¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê°Ê²¼¡¢¤µ¤é¤Ð¡Ë¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê44¡Ë¤¬¾å³¤¤Î¸½ÃÏ»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ôº£Ç¯¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤Ï¾å³¤¡ª¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶õ¹Á¤È»×¤·¤¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤Ç¾å³¤¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÃæÈ×¡¢¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡¢¾å³¤¡£3Æü´Ö¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¥Þ¥¸¤Ç¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤Ê¤ó¤«¤Þ¤¢¾ðÀª¤â¤Í¡¢¾ðÀª¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê40¡Ë¤â¡Ö¤Þ¤¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤È¹ç¤ï¤»¤Æ16Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾å³¤¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ï¡¢¾å³¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Ê¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¾å³¤½Ð¿È¤ÇÂ¿¸À¸ì¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Î¡¼¥é¤Á¤ã¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ð¤ò¾å³¤¤Ë¾·¤¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£1000¿Í¤Û¤É¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î²ñ¾ì¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¾å³¤ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ200¿Í¤Û¤ÉÆþ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎµÒ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢3¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼çºÅ¤Î¥Î¡¼¥é¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Í¥¿¤Î»ØÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¹ÅÄ¤Ï3ËÜÊ¬¤Î¥³¥ó¥È¤ÎÂæËÜ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¡±Ü¤¬¤¢¤ë¤È¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¤½¤ÎÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª¤Ê¡£ÈãÈ½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢²¼¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¸¡±Ü¤¬Æþ¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È²¶¤é¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤â1²óÍÂ¤±¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¶¤é¤Ï½¢Ï«¥Ó¥¶¤Ë¤Ê¤ó¤Î¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¹¿·¤¹¤ëÁ°¡Ê1¸ÄÁ°¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤â¤è¤³¤»¡¢¤È¡£»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ê¶¼ºÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤«¡×
¤½¤¦¤·¤¿ÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤Ë»ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ð¤Î2¿Í¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÃæ¹ñ¸ì¤Î»úËë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âæ»ì¤Î½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¤Ê¤¯ÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÒ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¿¹ÅÄÛ©¤¯¡¢¡Ö»úËë¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë¡×Ãæ¹ñ¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ð¤ÎYouTube¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëµÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä½ª±é¸å¤Î¼Ì¿¿»£±ÆÆÃÅµ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ð¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤·Ý¿Í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤È¤«¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦ÅöÁ³ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£Â¿Ê¬¡ÊÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ËÂçºê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ê¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¡Ë¤·¤ó¤¤¤Á¤È¤«¡¢²¬Ìî¡ÊÍÛ°ì¡Ë¤È¤«¡¢»³Åº¡Ê´²¡Ë¤È¤«¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤Î¤³¤È¤âÍ¾Íµ¤ÇÂ¿Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¦¹ñºêÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤Î°áÁõ¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤¿½÷À¤ä¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¾å³¤¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÂÐÆü´¶¾ð¤¬°²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¾å³¤¤Î¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤ÊÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤«¤éÂç´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¿¹ÅÄ¡£Ë¬ÃæÁ°¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£