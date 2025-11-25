Ç¤Î¡Ø¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤À¡Ù¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È3Áª¡¡´í¸±¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤«¤éÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç
´í¸±¡ªÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È3Áª
Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡£Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿À·Ð¤ä·ì´É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¯½ýÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìÀ¸¼£¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÇ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¡¢3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÅÜ¤ë
Á´ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤Û¤ó¤Î·Ú¤¯Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤Ý¤Ï´¶³Ð¤¬ÉÒ´¶¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¹¶·âÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÆ¨¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤³¤«¤Ø¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ãー¥Ã¤È°Ò³Å¤·¤Æ¡ÖÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸£À©¤·¤¿¤ê¡¢Æ§¤ó¤ÀÂ¤ËÈ¿¼ÍÅª¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤ÐÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤¬¶á´ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¹¶·â¤µ¤ì¤¿¡ª¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ»ô¤¤¼çÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¤·¤Ã¤Ý¤Î¥±¥¬
Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ï¡¢ºÙ¤¤¹ü¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Çö¤¤¶ÚÆù¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤ÎÊý¤Ë¤¤¤¯¤Û¤É¾®¤µ¤Ê¹ü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹üÀÞ¤äÃ¦±±¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤³¤½¤³ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ÆÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò½ýÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¹üÀÞ¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡ÖÂÇËÐ¡×¤ä¡ÖÇ±ºÃ¡×¡¢¡Ö·Ú¤¤¿À·Ð¤Î°µÇ÷¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¤ÏÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤«¤é¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤¿¤é¤Èµ¤¤Ë¤·¤ÆçÓ¤áÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤ËÇ¤ÏÄË¤ß¤ò±£¤¹½¬À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³°¸«¾å¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÌµÍý¤Ë¿¨¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
3.±ÊÂ³Åª¤ËÂ³¤¯¸å°ä¾É
¿Í´Ö¤ÎÂÎ½Å¤ÏÇ¤Î½½ÇÜ°Ê¾å¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢»×¤¤¤¤ê¶¯¤¯Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½Å½ý¤òÉé¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤Îº¬¸µ¤ÎÊý¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤ê¿À·Ð¤òÂ»½ý¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤Ý¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤ä¿À·Ð¤ÎËãáã¤Ç¡¢ÇÓÇ¢¡¦ÇÓÊØ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÊº¹¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¯¤Ê¤É¤ÎÊâ¹Ô¾ã³²¤¬½Ð¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÀ¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Î¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¡¢ÀèÃ¼¤Î·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²õ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤òÀÚ¤ëÃÇÈø½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é
°Õ¿Þ¤»¤º°¦Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤¬¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¤¢¤±¤Ä¤Ä¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤«¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Ã¤Ý¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄË¤ß¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¸«¾åÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î´Ñ»¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤·¤Ã¤Ý¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀµ¤·¤¯Æ°¤¯¤« ¤·¤Ã¤Ý¤ò¤·¤Ä¤³¤¯çÓ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤« Â¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤« ¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤Ç¤¤ë¤« ¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤« ÇÓÝõ¤Ï¤Ç¤¤ë¤« ¿©Íß¤Ï¤¢¤ë¤«
¿À·ÐÂ»½ý¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2Æü¤¯¤é¤¤¤Ï´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤½¤³¤Ç¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¤¤Ê¥±¥¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¤¬¼«Ê¬¤«¤é¶á´ó¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤â¤Á¤ãÍ·¤Ó¤ÇÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¿ôÆü¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç´Ø·¸¤â²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Â¸µ¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë°¦Ç¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢Æ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢2Æü¤¯¤é¤¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤Ï¿Í¤Î»ë³¦¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤Äã¤¤¤È¤³¤í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤Ý¤òÆ§¤à°Ê³°¤Ë¤â¡¢½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥É¥¢¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æüº¢¤«¤éÂ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÊâ¤¯¡¢Ç¤ÎÆ°Àþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãí°Õ¤Ç»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅß¾ì¤ÏÃÈ¤«¤¤ÉÛÎà¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ç¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆüº¢¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)