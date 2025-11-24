プレミアリーグ 25/26の第12節 アーセナルとトットナムの試合が、11月24日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ミケル・メリーノ（MF）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）、モハンメド・クドゥス（MF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。アーセナルのミケル・メリーノ（MF）のアシストからレアンドロ・トロサール（MF）がゴールを決めてアーセナルが先制。

さらに41分アーセナルが追加点。デクラン・ライス（MF）のアシストからエベレチ・エゼ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

トットナムは後半の頭から選手交代。ケビン・ダンソ（DF）からシャビ・シモンズ（FW）に交代した。

その直後の46分アーセナルが追加点。ユリエン・ティンバー（DF）のアシストからエベレチ・エゼ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、55分、トットナムのジョアン・パリーニャ（MF）のアシストからリシャルリソン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

66分、トットナムは同時に2人を交代。ウィルソン・オドベール（FW）、ロドリゴ・ベンタンクール（MF）に代わりパプマタル・サール（MF）、ランダル・コロムアニ（FW）がピッチに入る。

76分アーセナルが追加点。レアンドロ・トロサール（MF）のアシストからエベレチ・エゼ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。エベレチ・エゼ（FW）はハットトリックを達成。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アーセナルが4-1で勝利した。

なお、アーセナルは87分にデクラン・ライス（MF）に、またトットナムは32分にロドリゴ・ベンタンクール（MF）、70分にクリスティアン・ロメロ（DF）、87分にペドロ・ポロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 03:30:14 更新