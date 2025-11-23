¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÊÔ¡Û´ä°æ·½Ìé¡Ø¿¿¼îÇÛÎó¡Ù¤Î´ë¤ß¤ËÓ¹¤ë¡ª
¡¡ºî¼Ô¤Î´ë¤ß¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤´¶³´¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´ÂÎÁü¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¼Ô¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ó¤Ä¤À¡£¤½¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤µ¤¬¡¢¿´¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Îîì¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡´ä°æ·½Ìé¡Ø¿¿¼îÇÛÎó¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿îì¤ò¡¢»ä¤Ï¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤³¤È¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤Î»þ·×¤Î¿Ë¤Ï¡¢2029Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¤¯¶á¤¤Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤·Àè¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Òµ»½Ñ¤¬¸½ºß¤è¤ê¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð´â¤Ï¡¢º¬¼£²ÄÇ½¤ÊÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹üÀÞ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê²ø²æ¤â¡¢´´ºÙË¦°Ü¿¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á°äÅÁ»Ò³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÆÃÃÊ»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÂêÌ¾¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿¿¼îÇÛÎó¡Ù¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥²¥Î¥à³Ø¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢2029Ç¯¤Î¸½ºß¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£¿¿¼îÇÛÎó¤È¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¥Ò¥È¥²¥Î¥à¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï´°àú¤Ê¥Ò¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï1980Ç¯Âå¤ËÄó¾§¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìç³°´Á¤æ¤¨¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤«ÈÝ¤Ï¤ï¤«¤é¤º¤ËÆÉ¤ó¤À¡£¤³¤Î³µÇ°¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ò¥È¤¬´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Í¥À»×ÁÛ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎËÌµþ¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Î郝°ì±§¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ï¥ª¡Ë¤ÏËÌµþ»Ô¸ø°Â¶É·º»öÄåººÁíÂâ¡ÊÈÈºáÁÜºº²Ý¡Ë¤ÎÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ë¡£µðÂç¤Ê´±Î½µ¡¹½¤Ç¤â¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ð¼«¤ä¥³¥Í¤Ê¤É¤Î¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤²ÈÄí¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢³é¤¤Ë¤â»÷¤¿¾å¾º´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£½ù°ÍÎë¡Ê¥¯¥í¥¨¡¦¥·¥å¥¦¡Ë¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£Èà½÷¤ÎÉã¤Ï¡¢·Ù»¡µ¡¹½¤Î¾åÁØÉô¤Ë¤¤¤ë°ìµé·Ù´Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ²¤¨¤¿¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈÈºá¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°ì·ï¤Ç¤¢¤ë¡£Á°Ç¯Æó·î¤«¤é°ìÇ¯Ì¤Ëþ¤Î´Ö¤Ë¡¢»Í¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»à°ø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°À¼ðáç¡¢¤Ä¤Þ¤ê´â¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï´â¤Ïº¬¼£²ÄÇ½¤Ê¼ÀÉÂ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â»Í¿Í¤ÎÉÂ¾õ¤Ï¶Ë¤á¤ÆµÞ·ã¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£»Í¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇòÝô阳¤¬À¯¼£Ãæ¿õ¤Ë¤¤¤ë¶¦»ºÅÞ´´Éô¤Î»ÒÄï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»ö¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤ÎÇò¾ÓÌÀ¤¬Áû¤®»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢²¿¼Ô¤«¤Îºî°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò´Õ¤ß¤ÆÁÜºº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸ùÌ¾Íß¤¬¥¢¡¼¥í¥ó¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡£¶¦»ºÅÞ´´Éô¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¤ÎÁÜºº°÷¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¤Ë¡¢¾å»Ê¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤ë¡£³°Éô¶¨ÎÏ¼Ô¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥¢¡¼¥í¥ó¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òË¬¤Í¤ë¡£¤½¤Î¶¨ÎÏÂÐ¾Ý¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÙæ¤á»ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢±ø¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÇÍ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¸¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ï·Ù»¡´±¤Ê¤ó¤«¸«¤Ê¤¤ÃÏ¶è¤À¤«¤é¡¢´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤¤ß¤é¤ÎµëÎÁ¤¸¤ãµÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤â½»¤á¤Ê¤¤¤·¡£ÈË²Ú³¹¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ç¥ª¥·¥Ã¥³¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤è¡£¤¢¡¢¿å¤Ç¤â°û¤à¡©¡¡¥³¥Ã¥×¤è¤ê¤â¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª»®¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¤³¤ÎÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Þ¥ê¥¯¡¦¥Ì¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¡£¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾¯¿ôÌ±Â²¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¸½ÂåÃæ¹ñ»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¿Í¤¬Ì±Â²¾ô²½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¡¢Ê¸²½¤É¤³¤í¤«Â¸ºß¤¹¤é¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤·µî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥ê¥¯¤¬·Ù»¡¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈË½ÎÏÁõÃÖ¤ÎËöÃ¼¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¨°Õ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢´ÁÌ±Â²¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤â·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿½Ð¼«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¤ÆÅþÄì´²Âç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¤Þ¤ÞÆó¿Í¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤éÃç¤Î¤¤¤¤Æó¿Í¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â²¿¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤¬ºÇ°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆó¿Í¤Î´ÖÊÁ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆÉ¼Ô¤Ï¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤êÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¿¿¼îÇÛÎó¡Ù¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÏÀè¤Ëµó¤²¤¿ÊÑ»à¤ÎÆæ¤À¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Î´ðËÜ·Á¤ËÂ§¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊªÇÛÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤òÍí¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Çºî¼Ô¤Ï¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÎÙ¹ñ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾®Àâ²È¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ËÌµÂÌ¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ë¤ÏÀäÂÐ²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¤ÏÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾®Àâ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂÎÀ©¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÊª¸ì¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶²¤ë¤Ù¤ÉáÊ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ÎÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤¤¤¦¶â·¿¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤Æ¡¢À¤³¦¤¬µº²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç°·¤ï¤ì¤¿¿´À¤Ï¤«¤Î¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê×ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤â¡£
¡¡´ë¤ß¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¸å¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Å¸³«¤â´Þ¤á¤Æ½ñ¤±¤Ê¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤¬´°àú¤À¡¢¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î·¿¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Û¤ÉñÙ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢·Ù»¡¾®Àâ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬ÊÌ¤Î²¿¤«¤Ë²½¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£Êª¸ì¤Ë²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¡¢ÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ï¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎÅª´Ø¿´¤¬Æ³¤¯´íµ¡´¶¤Ø¤ÎÀú¤ê¤¬¶»¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê°µ¤òÀ¸¤à¤Î¤À¡£¤¹¤´¤¤¥¹¥ê¥é¡¼¤òÆÉ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿ºÌ¤ÊºîÉ÷¤ò»ý¤Ä´ä°æ¤À¤¬¡¢Ä¹ÊÓ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤±¤ëºî²È¤Ê¤Î¤«¡£¤ª¸«¤½¤ì¤·¤¿¡£
¡Ê¿ù¹¾¾¾Îø¡Ë