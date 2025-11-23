神奈川県にある新江ノ島水族館が23日、飼育されている中で世界最高齢のカマイルカのクロスが亡くなったことを公式サイトなどで発表した。飼育年数47年9カ月。死因は腎不全、その他調査中としている。



【写真】在りし日のクロスちゃん

公式サイトでは「2025年 11月 22日（土）、カマイルカの『クロス』が永眠いたしました」と発表。クロスは1978年2月16日から旧・江の島水族館で飼育が開始された。今年で48年目を迎え、カマイルカとしては世界最長飼育記録を更新中だった。



クロスの体調について「今月に入り少しずつ体調が悪化していましたが、それでも最後まで大好きなボールで遊んだり、ホースの水に体を当てにくるようすを見せてくれたりしました」と説明。「とても真面目でまっすぐな性格で、新人トリーターが最初に担当することも多く、旧・江の島水族館時代からたくさんのトリーターたちが『クロス』に育ててもらいました」と感謝も記した。



最後には「これまで『クロス』から学んだことを、今後の展示・飼育に生かしてまいります」とし、「旧館時代から『クロス』を応援してくださったみなさまに、感謝とお礼を申しあげます」と締めた。24日からはクロスが生前活躍したイルカショーのプール前に、写真とともに献花台を設置することも知らされた。



（よろず～ニュース編集部）