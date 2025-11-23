AirPods Pro 3¤¬¡¢¿Íº®¤ß¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¿´¤ÎÀÅ¼ä¡×¤ò¤¯¤ì¤ë¥Î¥¤¥¥ã¥ó
¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¹¤é¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£
AirPods Pro 3¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÁá2¥«·î¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ï¤¿¤·¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËAirPods Pro 3¤òÌó1¥«·î´Ö»È¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¤Î¹Ô¤¸ò¤¦½ÂÃ«±Ø¤Ç¤âË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀÅ¼ä¤µ¡£¤É¤³¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë³°¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Íº®¤ß¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¤ï¤¿¤·¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë°ÜÆ°Ãæ¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤Ê¬¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤«¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤«¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¦¤È¼ª¤«¤é¤¯¤ë¾ðÊóÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£
ÆÃ¤ËÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤·À¼¤ä¹¹ð¤Î²»¡Ä¤ÈÊ£¿ô¤Î²»¤Ë»þ¡¹Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤²»¤ò¼ª¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£³°³¦¤È¼«Ê¬¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢AirPods Pro 3¤¬¤³¤Î1¥«·î¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ÂÃ«±Ø¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãå¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ê¤Û¤Ü¡ËÀÅ¼ä¡£²¿¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤´¤¯±ó¤¯¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç³Ê¤¬°ã¤¦¡Ä¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë²»¼Á
¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²»¼Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Õ¼±¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©·Ñ¤®¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ÎÂÇ¸°²»¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²»¤ÎÌÄ¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Æ±¤¸¶Ê¤Ç¤â±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î²»¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÀÅ¼ä¤òºî¤Ã¤¿¾å¤Ç¤¤¤¤²»¤ò½Ð¤¹¤«¤é¤³¤½¡¢Ë×Æþ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£²»ÎÌ0¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ç2¡Á3²óÊ¬ÄøÅÙ¤Î²»ÎÌ¤Ç¤âºÙÉô¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¥ì¤Î¤¤¤¤²»¤Ç¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥í¥Ã¥¯¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Podcast¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯²»¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¿Ê²½¤·¤¿¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤ÇÁõÃå´¶¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿
¤¢¤È¤ÏÃÏÌ£¤À¤±¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ²½¡Ö¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¡×¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤«¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ÎAirPods¤â¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢AirPods Pro 3¤ÎÁõÃå´¶¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡£
ÈùÎ³»Ò¤òÃíÆþ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥àºà¤ÎÁØ¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿AirPods Pro 3¤Î¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹Å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬Äø¤è¤¯¼ª¤ÎÃæ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ß¤Á¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à´¶¤¸¡£¤³¤Î¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Î¼×²»À¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óApple¤«¤éÌó1¥«·î¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»È¤Ã¤¿AirPods Pro 3¡£
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢´¶Æ°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¼ä¡£39,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤±¤ì¤É¡¢¿Íº®¤ß¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ëµ÷Î¥¤ò¤ª¤±¤Æ¡¢°ÜÆ°¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¤³¤ÎÃÍÃÊ¤â½Ð¤»¤ë¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Photo: mio