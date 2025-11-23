¤ï¤º¤«7Ç¯¤ÇŽ¢ÆüËÜ°ìÇä¤ì¤ëÁÝ½üµ¡Ž£¤òºî¤Ã¤¿¡Ä¥À¥¤¥½¥ó¤ò¾å²ó¤ëŽ¢¥¢¥á¥ê¥«È¯Ž£²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶Ã°Û¤Î³«È¯ÎÏ
2018Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë»²Æþ¤·¤ÆÌó7Ç¯¡£Áá¤¯¤âÁÝ½üµ¡»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤À¡£¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï360¡ëÁ´Êý°Ì¤«¤é¤´¤ß¤ÎµÛ°ú¤¬¤Ç¤¤ë360¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Î¥º¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡ÖEVOPOWER SYSTEM BOOST¡¿BOOST¡Ü¡×¡Ê7Ëü1500±ß¡Áµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥´¥ß¤äÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ©¸æ¡£¤µ¤é¤ËÊÉºÝÁÝ½ü¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ¦ÌÌ¤«¤é¤ÎµÛ°úÎÏ¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁ°¸å¤Ë±ýÉü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢²¡¤¹¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ú¤¯¤È¤¤Ë¤â¥´¥ß¤¬µÛ°ú¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾²¤ËÍî¤Á¤¿¼ÁÎÌ¤Î¤¢¤ë¥´¥ß¤â¶¯ÎÏ¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤â¥·¥ã¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤äÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤âÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏµÞÂ®¤ËÁÝ½üµ¡»Ô¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥·¥ã¡¼¥¯¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ¹À¥ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£7Ç¯Á°¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö½Å¤¤¡×¤È¶ìÀï
¥·¥ã¡¼¥¯¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥º¥¦¥£¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¡¢1998Ç¯¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤òÈÎÇä¡£¤½¤Î·Á¤¬¥µ¥á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¥·¥ã¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÏ¶È¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢²¤½£¤ËÂ³¤¤¤Æ2018Ç¯7·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇ½é¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Î¡ÖShark EVOFLEX¡×¤À¡£ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò3Ê¬¤Î2¥µ¥¤¥º¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë·ÚÎÌ²½¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ¸½à¼ÁÎÌ¤¬3.5kg¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½Å¤¹¤®¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âµÛ°úÎÏ¤Ï¥·¥ã¡¼¥¯»Ë¾åºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÄ¹À¥¤µ¤ó¡Ë
¢£¿Íµ¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
¤³¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Î¶ìÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤ä¥Ë¡¼¥º¤Î°ã¤¤¤¬ËÜ¼Ò¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥¼¥í¤«¤é³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£2018Ç¯9·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÖEVOPOWER¡×¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£ÁÝ½üµ¡¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇä¤ê¾å¤²Âæ¿ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ÎEVOPOWER¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤È»È¤¤¾¡¼ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁÝ½üÀÇ½¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡Ë
¢£ËÜ¼Ò¤Î³«È¯¼¼¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÉô²°¡×¤òºÆ¸½
¤½¤·¤Æ2020Ç¯¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦½éÂå¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î³«È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¼Ò¤Î³«È¯¼¼¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥¤¥º¤ÎÉô²°¤òºî¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜ¹ñ¤ÎÀß·×Ã´Åö¤òÆüËÜ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆüËÜ¤Î½»Âð¤òË¬¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½»´Ä¶¤òÂÎ´¶¤·¤Æ³«È¯¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM¡×¤Ï¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¡£Åö½é¤Ï1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê²¼¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ï1·åÂæ¡¢2·åÂæ¤Ø¤È¿¤Ð¤·Â³¤±¤¿¡£°ìÉôÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¾¦Àï´ü¤Î2¥«·î´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥½¥ó¤ä¹ñ»ºÀª¤òÍÞ¤¨¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
µÞÂ®¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥¯¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥ê¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡ÖShark EVOPOWER SYSTEM¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡ÖPowerClean¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³«È¯ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡£
¢£³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ïµ»½Ñ¤È¡Ö¼ÒÉ÷¡×
¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ¼Ò³«È¯Éô¡¢À¸»º¹©¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ»Ù¼Ò¤ÎÏ¢·È¤ÎÁá¤µ¤À¡£¥·¥ã¡¼¥¯¤Ç¤Ï3µòÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³«È¯Ãæ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆüËÜ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²ÝÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËËÜ¹ñ¤Î³«È¯ÉôÂâ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈºÇÃ»¤ÇÍâÆü¤Ë¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤ÎÀß·×¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÏ¤¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Æ¥¹¥È¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¼Ò°÷¿ô¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤ÏÈó¾ï¤ËÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê·èºÛ¥×¥í¥»¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÅÏÃ²ñµÄ¤ÇËÜ¼Ò¤Î³«È¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç·è¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤µ¤Ï¼ÒÉ÷¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÄ¹À¥¤µ¤ó¡Ë
¢£¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤äÀðÉ÷µ¡¤Ë¤âÂ³¡¹»²Æþ
¤µ¤é¤Ë2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇNo.1¤Î¾®·¿¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×À½ÉÊ¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥ß¥¥µ¡¼¡ÖNinja Blast¡×¡ÊÄ¾ÈÎ²Á³Ê9900±ß¡Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢É¹¤òÆþ¤ì¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò30ÉÃ¤Î³ÉÙÂ(¤«¤¯¤Ï¤ó)¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¥µ¡¼»Ô¾ì¤¬³èÀ²½¡£»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢4¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬É¹¤òºÕ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤éÉ¹¤âºÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼°Ê³°¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ç»È¤¦Äó°Æ¤Ê¤É¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ËÁÊµá¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¯¤â¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¾®·¿¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÀðÉ÷µ¡»Ô¾ì¤Ë¤â»²Æþ¡£¡ÖShark FlexBreeze¡×¥·¥ê¡¼¥ºÁ´3¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÂÐ±þ¤ä¥ß¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£È¯Çä³«»Ï¤¬5·î¡Á7·î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¾¦Àï¤Ë¤Ï¤ä¤äÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö4.5ÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¡×¤·¤«Çä¤é¤Ê¤¤
¥·¥ã¡¼¥¯¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ãÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À½ÉÊ³«È¯¤«¤éÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»îºî¥â¥Ç¥ë¤òÌó4½µ´Ö¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤ÎÃÊ³¬¤Ç½Ð¤¿²ÝÂê¤äÉÔËþÅÀ¤ò¤¹¤°¤Ë³«È¯Ã´Åö¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ²þÁ±¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÈ¯Çä¤ËÁæ¤®Ãå¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÇ½ªÉ¾²Á¤¬5ÅÀËþÅÀÃæ4.5ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤¿À½ÉÊ¤À¤±¡×¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ËÉ¾²Á¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢µã¤¯µã¤¯¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ¹À¥¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤ËÈ¯Çä¸å¤Ï¸ý¥³¥ß¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÆÃ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜ¼Ò¤È¶¦Í¤·¡¢¼¡¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î²þÁ±ÅÀ¤È¤·¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤ÆËèÇ¯¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÝ½üµ¡»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥¯¡£¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥´¥ß¤Î¼«Æ°¼ý½¸µ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢±äÄ¹¥Ñ¥¤¥×¤¬L»ú¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤Ê¤É¤¬ÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÆÈ¼«¤ÎFLEXµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤µ¤é¤Ë11·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç3¤Ä¤Î¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤òÈ¯Çä¡£Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â²¼¤´¤·¤é¤¨¤«¤éÄ´Íý¡¢ÊÝÂ¸¤Þ¤Ç1Âæ¤Ç¤¤ë¥¬¥é¥¹¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ÖNinja Crispi ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥«¡¼¡×¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤À¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎÎ¾À½ÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤òµÛ°úÎÏ¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÉ¹¤â¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢ÀðÉ÷µ¡¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÁ÷É÷¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥¯¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¶¦¤Ë¡Ö¡ûËü²óÅ¾¤Î¥â¡¼¥¿¡¼ºÎÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ç¤è¤¯¸«¤ëÀëÅÁ¥³¥Ô¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤À¡£
µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯ºî¤ê½Ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»î¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò½¤Àµ¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶òÄ¾¤Ê³«È¯»ÑÀª¤¬¸½ºß¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
----------
¥³¥ä¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í¡Ê¤³¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÅÅÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¥«¥Ç¥¹¥¿¡×¤ò¼çºË¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌó30Ç¯°Ê¾å¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤òÀìÌçÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£²ÈÅÅ¤Î¥Æ¥¹¥È¤È»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¡Ö¥³¥ä¥Þ¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤â¹½¤¨¤ë¡£´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤äPRÀïÎ¬¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤âÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼ ¥³¥ä¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í¡Ë