¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬¥³¥í¥Ê´¶À÷¡¢¿ÆÍ§¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥Ü¤ËÂ³¤ÂÎÄ´Êø¤¹
¡ÊCNN¡Ë±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤µ¤ó¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥Ü¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿ºÝ¡¢Ï¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Æ±¤¸ÌÜ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤È¥¨¥ê¥Ü¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
2¿Í¤Ïº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Þ¤¿¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥Ü¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Âà¤·¡¢À¼¤¬½Ð¤º»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ê¥Ü¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£