【GUのコート】が優秀！「昨年より高見え」「低身長でも合わせやすい」だって！

昨シーズン【GU（ジーユー）】で人気を集めた「バルマカーンコート」が、アップデートしてカムバック！ 光沢感を抑えた生地で高見え。低身長さんも高身長さんもスタイリングしやすい、絶妙な着丈なのも嬉しいポイント。お仕事にもデートにも幅広いシーンに使えそうな優秀コートは、今シーズンの一軍になる予感。

高級感がアップして再登場！ 大人気バルマカーンコート

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

ニードルパンチ加工を施した、なめらかで柔らかそうな生地が特徴。今シーズンは、「十字断面糸に変更し、より光沢を抑えてアップデート」（公式オンラインストアより）したとのこと。高級感がプラスされ、サッと羽織るだけでコーデを格上げできそうです。丸みを持たせたコクーンシルエットがトレンド感アップもサポートします。

絶妙な着丈で低身長さんも好バランスな着こなしに

身長151cmのスタッフさんが、「低身長でも長すぎず、合わせやすいです」とコメントしているように、コートに“着られている”感なく、バランスよくスタイリングできそうなのも嬉しいポイント。タックワイドパンツできれいめに引き寄せて、モノトーン配色でシックにまとめれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。

昨年より高見え！ 高身長さんもカッコよく決まる

「昨年より高見えします」とコメントするスタッフさんは、知的で落ち着きのあるネイビーをチョイス。チンベルト付きの形がきれいな襟を立ち上げれば、キリッと端正な印象に。身長165cmのスタッフさんは「高身長さんが着ると本当にカッコよくなります」とリコメンド。付属のベルトをキュッと結んで、コートが主役のコーデを楽しんで。

上品で爽やか！ 大人可愛いデートコーデ

淡いブラウンカラーのコートに、ベージュのフレアスカートを合わせて上品に。ボーダー柄トップスで爽やかな抜け感をプラスすれば、好感度アップも狙える大人可愛いデートコーデが完成。スタッフさんが「軽い着心地で、ロングコートでも重力を感じにくい」とコメントしているように、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i