ウルグアイ代表はアメリカ代表と親善試合を行い1‐5で敗戦した。まさかの惨敗にソーシャルメディアでは落胆と批判の声が出ているが、試合後のインタビューでマルセロ・ビエルサ監督も「恥ずかしい」と語りつつも、来年に迫るワールドカップまで辞任はないと明言している。『MARCA』が伝えた。



「私は初日から変わらず、ワールドカップまでウルグアイ代表を率いる決意を持っている。もし、続けるべきではないとか辞めるべきだとか考えたことがあったとしても、それは今ではない」



