【Amazon ブラックフライデー】Apple製品や飲料水もプライスダウン。日用品からガジェットまで、目玉商品をご紹介
今回は、セール対象アイテムの中から特にチェックしたい目玉商品をご紹介。人気の商品は売り切れることもあるので、早めの購入がおすすめです！
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ケーブル一体型で荷物スッキリ。Ankerの大容量モバイルバッテリー
アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム
ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】
23,601円 → 15,480円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー
58,800円 → 49,800円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
吸引も水拭きも。欲しい機能をすべて詰め込んだAnkerの最上位モデル
Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止】ブラック
99,990円 → 63,990円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源
Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
139,800円 → 59,900円（57%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター
サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中
2,265円 → 1,698円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
エナジードリンクの定番「レッドブル」
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
5,132円 → 3,600円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
もっちり食感が楽しめる「極もち ホットケーキミックス」480g×2個
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480ｇ (160g × 3個) × 2個 国内麦 小麦粉 100% 使用 ホットケーキ (もっちり/しっとり食感) クッキー 蒸しパン ドーナツ ピザ の アレンジレシピ にも
734円 → 477円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ
1,939円 → 1,648円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
2,219円 → 1,599円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,694円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ツヤ肌が長時間持続。カバー力に優れたクッションファンデーション
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N
2,970円 → 2,079円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L
26,840円 → 22,814円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
3,590円 → 3,016円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
特許技術で足元から身体を温める。「まるでこたつソックス」
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995
1,800円 → 1,457円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
極上の肌ざわり。上質素材にこだわった電気毛布
その他のセール商品
JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブラック JBLCHARGE5BLK 【国内正規品】
15,000円 → 10,000円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール
7,480円 → 3,980円（47%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
inバー プロテイン ザクザクビター (18本入×1箱) プロテインバー ビターチョコ チョコバー クランチチョコタイプ ビター 甘さ控えめ 高タンパク16g ビタミンB群7種配合 森永製菓 【Amazon.co.jp 限定】
3,213円 → 2,249円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味
1,098円 → 845円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】
11,800円 → 5,980円（49%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
