【Amazon ブラックフライデー】Apple製品や飲料水もプライスダウン。日用品からガジェットまで、目玉商品をご紹介
年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、先行セールが本日から11月23日（日）まで開催中です。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象アイテムの中から特にチェックしたい目玉商品をご紹介。人気の商品は売り切れることもあるので、早めの購入がおすすめです！

ケーブル一体型で荷物スッキリ。Ankerの大容量モバイルバッテリー


Anker

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック)

14,990円 → 9,690円（35%オフ）

アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】

23,601円 → 15,480円（34%オフ）

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー

58,800円 → 49,800円（15%オフ）

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 24,800円（17%オフ）

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

21,800円 → 18,800円（14%オフ）

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 10,980円（45%オフ）

吸引も水拭きも。欲しい機能をすべて詰め込んだAnkerの最上位モデル


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止】ブラック

99,990円 → 63,990円（36%オフ）

コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源


Jackery

Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応

139,800円 → 59,900円（57%オフ）

最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,290円（32%オフ）

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中

2,265円 → 1,698円（25%オフ）

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,600円（30%オフ）

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,338円（30%オフ）

もっちり食感が楽しめる「極もち ホットケーキミックス」480g×2個


日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480ｇ (160g × 3個) × 2個 国内麦 小麦粉 100% 使用 ホットケーキ (もっちり/しっとり食感) クッキー 蒸しパン ドーナツ ピザ の アレンジレシピ にも

734円 → 477円（35%オフ）

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

1,540円 → 1,232円（20%オフ）

「アタックZERO ドラム式専用」メガジャンボサイズの詰め替え用


アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

1,939円 → 1,648円（15%オフ）

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,599円（28%オフ）

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,694円（30%オフ）

ツヤ肌が長時間持続。カバー力に優れたクッションファンデーション


TIRTIR

[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N

2,970円 → 2,079円（30%オフ）

着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

26,840円 → 22,814円（15%オフ）

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

3,590円 → 3,016円（16%オフ）

特許技術で足元から身体を温める。「まるでこたつソックス」


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

1,800円 → 1,457円（19%オフ）

極上の肌ざわり。上質素材にこだわった電気毛布


Topzee

電気毛布 敷き 掛け 【『andGIRL』2025年秋号掲載】 TOPZEE 電気ブランケット 188×130cm 両面フランネル 電気毛布 掛け敷き兼用 ダニ退治 洗える 電気膝掛け 電気敷き 省エネ 10段階温度調節 1-9Hタイマー 電気敷毛布 電気掛け毛布 ふわふわ 冷え性対策グッズ 暖房器具 過熱保護 PSE認証済み（ダークブラウン）

10,980円 → 6,630円（40%オフ）

その他のセール商品


JBL

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブラック JBLCHARGE5BLK 【国内正規品】

15,000円 → 10,000円（33%オフ）

Amazon

Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール

7,480円 → 3,980円（47%オフ）

inバー

inバー プロテイン ザクザクビター (18本入×1箱) プロテインバー ビターチョコ チョコバー クランチチョコタイプ ビター 甘さ控えめ 高タンパク16g ビタミンB群7種配合 森永製菓 【Amazon.co.jp 限定】

3,213円 → 2,249円（30%オフ）

LISTERINE(リステリン)

【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,098円 → 845円（23%オフ）

Braun

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】

11,800円 → 5,980円（49%オフ）

NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 (小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター)【家庭用 フルHD Netflix対応 200 ANSI ルーメン 最大120インチ 大画面 天井投影 8W スピーカー 自動台形補正 オートフォーカス バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び アンカー ネビュラ カプセル 3】

69,990円 → 49,990円（29%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります