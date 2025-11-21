「怠けてる」「仕事のミスが多い」。制御できないほどの眠気に襲われ、学校でも職場でも非難され続けてきたというあこちさん。異変を感じてから実に15年経って、自身の症状が病気だったことを知ることになります。

【写真】「運動会では応援団」を務めるも…体に異変を感じた中学時代のあこちさん （全14枚）

誰にも理解されない「強い眠気」を繰り返し

中学の入学式にて母と

── 制御できないほどの眠気に襲われる睡眠障害「ナルコレプシー」を抱える女性、あこちさん。周囲からは「ただ居眠りしているだけ」に見えるため、怠けていると誤解され、学校や職場でも理解されないまま15年間過ごしてきました。ようやく診断がくだったのは29歳のとき。そこに至るまで、数えきれないほどの葛藤があったといいます。そもそも「ナルコレプシー」とは、どんな病気なのでしょうか。

あこちさん：日中に強い眠気が繰り返し起こる睡眠障害で「過眠症」とも呼ばれます。夜間に十分な睡眠時間を取っていても眠くなってしまうのが特徴です。ナルコレプシーには1型と2型があって、1型は、突然の感情反応によって誘発される瞬間的な筋力低下または筋麻痺を伴う「情動脱力発作」を伴います。私は2型なので脱力発作はありませんが、突然、意識が落ちるように眠ってしまうんです。

── 眠りに落ちる瞬間は、どんな感じなんでしょうか。

あこちさん：眠いと思う間もなく、意識が飛んでしまうという感じですね。まばたきをしたら1時間たっていた、なんてことも。脳波を測ると眠り自体が浅く、途中で何度も目が覚める「中途覚醒」や、寝入りばなに生々しい夢を見る「入眠時幻覚」が起きていて、睡眠の質がとても悪いんです。たとえるなら、毎朝、徹夜明けのような倦怠感があります。でも、周りから見るとただの居眠りにしか見えないので「サボってるんでしょ」「眠いのはみんな同じ」と言われてしまう。そこがいちばんつらいですね。理解されないことが本当に多いです。

── 最初に「何かがおかしい」と感じたのはいつごろだったのでしょう。

あこちさん：中学2年の古文の授業中です。強烈な眠気に突然襲われ、気づいたら先生に「聞いてるのか！」と怒鳴られて。ノートにはミミズみたいな字が並んでいたのですが、まったく記憶がなくて。それまでも朝が弱いとは感じていましたが、意識が飛ぶようなことは初めてでした。

高校に入ってからは、もっとひどくなりました。朝がつらくて遅刻ばかり。授業中も寝てしまうから勉強にもついていけない。先生には「態度が悪い」と目をつけられ、母にはなかなか理解を得られず、学校にも家にも居場所がありませんでした。結局、高校は1年で辞めて美容の専門学校へ進み、卒業後は美容室で働き出したのですが、ここでも眠気がひどくて。

「集中力がたりない」職場でも繰り返し注意された

── 社会に出てからも、眠気との戦いは続いたのですね。

あこちさん：最初に働いた美容室では、半年で限界がきました。同僚たちは仕事が終わってからも遊びに行くほどパワフルなのに、私はすぐ帰って寝るしかなくて。それでも疲れが抜けず、つねに眠くて道具の消毒中に意識が飛びそうになることも。「なんで私だけこんなに弱いんだろう」って。

次に働いたメイド喫茶では通勤電車で寝過ごすのが日常でした。30分の距離なのに折り返し運転の終点まで行ってしまい、泣きながら遅刻の連絡を入れる。そんな日々でした。「自分が怠けているせいだ」と思い込み、メンタルクリニックを受診しましたが、眠りの問題にはたどりつけませんでした。

── それはどうしてでしょう？

あこちさん：日中眠いから、夜はできるだけ睡眠をとるようにしていました。だから「ちゃんと寝てる」と思い込んでいて、先生に「夜は眠れていますか？」と聞かれて「はい」と答えたんです。そうしたら「それなら鬱ではないですね」と。今思えば、寝ているようで眠れていなかったんですけど、当時はそれに気づけませんでした。

── その後、事務職に就かれたそうですね。どんな様子でしたか。

あこちさん：デスクワークは相性がよくなかったです。ずっと座って画面に向き合っているから、さらに眠くなる。気づかないうちに意識が落ちて「寝ているよ」とよく指摘されていました。でも自分ではその感覚がないんです。ガムを噛んだり、コーヒーを飲んだり、立って歩いてみたり。いろんなことを試しました。ふと起きると、眠気覚ましの飴が口の中から落ちていたこともあります。それでもやっぱりだめでしたね。上司からは「集中力がたりない」と繰り返し注意されていました。

── 上司や周りに相談できる方はいなかったのでしょうか。

あこちさん：上司に話してみたのですが、「俺だって寝てないけど頑張ってる！」と返され、結局、誰にもわかってもらえないんだなと。そうしているうちに信用をだんだん失っていきました。社内の伝達ミスでトラブルがあったとき、「また寝ていて聞いてなかったんじゃないの？」と疑われて。悔しくてチャット履歴を見せて説明したこともあります。理解はされませんでした。努力しても報われないと感じることが多かったんです。

診断がつくまで15年、長いトンネルだった

2018年3月、27歳のころ、ナルコレプシーの診断がつく前

── 理解者がいないのはつらいですよね…。「ナルコレプシーかもしれない」と気づいたきっかけはなんだったのでしょう。

あこちさん：友人に電話で相談したとき、「それってナルコレプシーっていう病気かもよ」と言われたんです。その子は、睡眠時無呼吸症候群の経験があって、睡眠の病気に詳しかったんです。そこで初めて「ナルコレプシー」という言葉を知りました。最初は、半信半疑でしたが、調べてみたら「過眠症」という言葉が出てきて。そういえば以前、別のメンタルクリニックで「過眠症の可能性がある」と言われたことを思い出したんです。

そこから地元の精神科を受診して、睡眠医療の専門病院を紹介してもらいました。検査は4日間の入院。最初の2日は病院の生活に慣れる期間で、後半2日で本格的な検査をしました。カフェインもタバコも、眠りを妨げるものは全部断ち、夜と昼、両方の睡眠を詳しく調べたんです。そこで正式に「ナルコレプシー2型」と診断されました。

脳を覚醒させる薬を処方されて起きていられる時間が増え、生活の質が格段に上がりましたね。

── 診断がつくまで15年── 。長いトンネルでしたね。

あこちさん：長かったです。自分をずっと責め続けてきました。「気合いがたりない」「怠けてる」と言われるたびに、私自身もそう思いこんでいました。寝ても寝ても眠くて、どうしてこうなるのか、原因がわからなかった。

検査結果を聞いたとき、「理由があったんだ」と思えたんです。病名がついた瞬間、体の力が抜けて、ようやく出口が見えた気がしました。医師からは「これでフルタイム勤務していたなんて、本当にすごいことですよ」と言われて。その言葉を聞いて初めて「自分は頑張ってきたんだ」と感じました。自分を認めることができず、苦しんできた15年間がようやく報われたような気がしましたね。

…

「ナルコレプシー」と診断がつき、薬の投与で生活の質が上がったと語るあこちさん。しかし、まだまだ世間では病気への理解が乏しく、周りから心ない言葉を投げかけられることも多いといいます。現在はSNSや動画にて病気の症状について発信を続けながら、「あなたは悪くない」と伝えていきたいと語りました。

取材・文／西尾英子 写真提供／あこち