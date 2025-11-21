PS5/PS4用タイトル多数のブラックフライデーセールがPS Storeでスタート「アストロボット」が34%オフ！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「ブラックフライデー」セールを開催している。期間は12月1日まで。
本セールではPS5およびPS4用タイトルを多数ラインナップする。ゲームの祭典「The Game Awards 2024」にてGOTYを獲得したアクション「アストロボット」は34%オフとなるほか、日本が舞台のサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」は20%オフで販売中。
さらに、アクションRPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や、アクション「ELDEN RING」など歯ごたえ十分の作品をセール価格で購入できる。
□PS Storeの「ブラックフライデー」セールのページ
セール対象タイトル（一部）
セール期間：12月1日まで
アストロボット
価格：7,980円→5,266円（34%オフ）
・ストアページ
SILENT HILL f
価格：8,580円→6,864円（20%オフ）
・ストアページ
FINAL FANTASY VII REBIRTH
価格：9,878円→4,939円（50%オフ）
・ストアページ
ELDEN RING
価格：9,240円→6,006円（33%オフ）
・ストアページ
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
(C)Konami Digital Entertainment
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C)ELDEN RING & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.