ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「ブラックフライデー」セールを開催している。期間は12月1日まで。

本セールではPS5およびPS4用タイトルを多数ラインナップする。ゲームの祭典「The Game Awards 2024」にてGOTYを獲得したアクション「アストロボット」は34%オフとなるほか、日本が舞台のサイコロジカルホラー「SILENT HILL f」は20%オフで販売中。

さらに、アクションRPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や、アクション「ELDEN RING」など歯ごたえ十分の作品をセール価格で購入できる。

セール対象タイトル（一部）

セール期間：12月1日まで



アストロボット

価格：7,980円→5,266円（34%オフ）

SILENT HILL f

価格：8,580円→6,864円（20%オフ）

FINAL FANTASY VII REBIRTH

価格：9,878円→4,939円（50%オフ）

ELDEN RING

価格：9,240円→6,006円（33%オフ）

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

(C)Konami Digital Entertainment

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C)ELDEN RING & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.