¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îà¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óá¤òÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬Àê¤¦¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ£²£°£²£µÇ¯¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢Ìó£·¤«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬¼çÎÏ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îà¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óá¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïÏ¢ÁÈ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÉÛ¿Ø¤Ï¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£³¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÛÄê¤·¤¿ÉðÅÄ»á¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï£²¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ê¤é¤³¤Î£²¿Í¤«¤Ê¡×¤È£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¼éÈ÷Åª¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼éÅÄ¡Ê±ÑÀµ¡á¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤È±óÆ£¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ê£±¼¡¥ê¡¼¥°¡ËÂè£²Àï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º´Ìî¡Ê³¤½®¡á¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¼éÈ÷Åª¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤É¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¶¼é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¡¢±¿Æ°ÎÌ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£×£Â¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¡¢±¦¤¬£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡Ê£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢º¸¤Ï£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ²°Â¤Ï¹¶·â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤â¤Ç¤¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤¬¤³¤Î£²¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸åÈ¾¤«¤éº¸¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢±¦¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤â¤¤¤ë¤·¤Í¡×¡£
¡¡£±¥È¥Ã¥×¤Ï£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Ç°ìÈ¯²óÅú¡£º£µ¨½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÀä¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Àþ¤«¤éÄÉ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤éÀèÈ¯¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤Ï±¦¤Î£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢º¸¤Î£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬Å¬Ç¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ìá¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËàÅö³Îá¤òÍ¿¤¨¤¿¡£»Ä¤ë£±ÏÈ¤ò£Ä£ÆÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢£Ä£ÆÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢£Í£ÆÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹£Ä£Æ°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤é¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤È¤ß¤ë¡£¤Þ¤¿¼é¸î¿À¤Ï¥±¥¬¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤Î°ìÂò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤À¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£×ÇÕ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Áª¼ê¤¬·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¡££×ÇÕ¤Ë²¿²ó½Ð¤¿¤È¤«¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤È¤«¤Ç¤É¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤«¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤¯¤Æ¥¤¥¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ï½ÅÍ×¤À¤±¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢°ìÄÌ¤ê¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤òÃ¯¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ËÜÈÖ¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Úº£¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡Ç¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢£×ÇÕ¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯£³·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£³·î¤Î¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á£²»î¹ç¤¬¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤ÀÂÐÀïÁê¼ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£±£²·î£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£±¼¡¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¸å¤Ë·è¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Æ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÇÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¶¯¤¤¹ñ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡£³·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¶¯¹ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÀïÉâ¾å¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍèÇ¯£µ·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£