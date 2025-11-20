MLBロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が11月16日、自身のInstagramを更新し、愛犬「カルロス」を紹介した。投稿では「僕の愛犬のカルロスです！」とつづり、保護施設で出会った時の動画や、現在の生活をともにする様子を披露。散歩や昼寝が好きだという愛犬への思いを、英語も交えて丁寧につづっている。

写真では、山本が黒のTシャツ姿でサングラスをかけ、カルロスを優しく抱きかかえながらプライベートジェットのタラップを降りている。落ち着いた表情のカルロスと笑顔の山本の姿から、1年をともに過ごした深い信頼関係が伝わる。青空の下、柔らかい光に包まれた1枚は、日常の穏やかな空気をそのまま切り取ったようだ。

この投稿には、Instagramユーザーから「カルロスくん可愛すぎる 由伸くんに癒しを与えてくれるカルロスくん これからも由伸くんの相棒でいてね」「山本投手と同じで大物ですね 最後の写真がお気に入り そして友達はデコピン」「のんびりカルロス可愛すぎる」「カルロスは陰のMVPですね。ありがとうカルロス」といった温かな声が寄せられている。