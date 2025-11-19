Amazonでボトル飲料が最大46%OFFに。ブラックフライデーの前哨戦がスタート【本日から】
今年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月19日からサプライズプレセールがスタートしました。サプライズプレセールでは、飲料や日用品などが一足早くプライスダウンしています。

今回は天然水や炭酸水、お茶などのペットボトル飲料をご紹介。Amazonで注文すれば玄関先まで届けてくれてとても助かりますよ。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

998円 → 864円（13%オフ）

まとめ買いで備えて安心。サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本 南アルプス 【Amazon.co.jp限定】まとめ売り実施中

1,476円 → 1,107円（25%オフ）

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中

2,265円 → 1,698円（25%オフ）

高密度の強炭酸。サントリー天然水のスパークリング


天然水

【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中

3,110円 → 1,698円（45%オフ）

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）

サントリー「やさしい麦茶」のラベルレスボトル 680ml×24本


GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ)

GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい麦茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中

2,500円 → 1,798円（28%オフ）

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

[Amazon限定ブランド]CCL 爽健美茶ラベルレス2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）

爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,895円（44%オフ）

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,136円 → 1,752円（18%オフ）

カフェイン97%カット。ネスカフェのカフェインレスコーヒー


ネスカフェ ボトルコーヒー

ネスカフェ ゴールドブレンド 上質なひととき ボトルコーヒー カフェインレス 無糖 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル

3,434円 → 1,871円（46%オフ）

ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」


ネスカフェ ボトルコーヒー

ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル

2,333円 → 1,490円（36%オフ）

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット


アクエリアス(AQUARIUS)

コカ・コーラ アクエリアス ラベルレス500mlPET×24本

2,318円 → 1,882円（19%オフ）

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720mlラベルレスペットボトル×15本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)

4,180円 → 3,014円（28%オフ）

その他のセール予定商品


Nikka

ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】

4,582円 → 3,998円（13%オフ）

めぐりズム

めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

1,588円 → 1,260円（21%オフ）

アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,333円 → 979円（27%オフ）

Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,599円（28%オフ）

Ziploc

Ziploc 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ ジッパー付き M 90枚入 クリア・ブルー

1,551円 → 954円（38%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

