Amazonでボトル飲料が最大46%OFFに。ブラックフライデーの前哨戦がスタート【本日から】
今回は天然水や炭酸水、お茶などのペットボトル飲料をご紹介。Amazonで注文すれば玄関先まで届けてくれてとても助かりますよ。
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味
998円 → 864円（13%オフ）
まとめ買いで備えて安心。サントリーのミネラルウォーター
サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本 南アルプス 【Amazon.co.jp限定】まとめ売り実施中
1,476円 → 1,107円（25%オフ）
20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター
サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中
2,265円 → 1,698円（25%オフ）
高密度の強炭酸。サントリー天然水のスパークリング
【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中
3,110円 → 1,698円（45%オフ）
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
サントリー「やさしい麦茶」のラベルレスボトル 680ml×24本
GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい麦茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中
2,500円 → 1,798円（28%オフ）
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
カフェイン97%カット。ネスカフェのカフェインレスコーヒー
ネスカフェ ゴールドブレンド 上質なひととき ボトルコーヒー カフェインレス 無糖 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル
3,434円 → 1,871円（46%オフ）
ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」
ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル
2,333円 → 1,490円（36%オフ）
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,352円 → 1,882円（20%オフ）
スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット
血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720mlラベルレスペットボトル×15本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
4,180円 → 3,014円（28%オフ）
その他のセール予定商品
ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】
4,582円 → 3,998円（13%オフ）
めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
1,588円 → 1,260円（21%オフ）
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,333円 → 979円（27%オフ）
Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
2,219円 → 1,599円（28%オフ）
Ziploc 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ ジッパー付き M 90枚入 クリア・ブルー
1,551円 → 954円（38%オフ）
