¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÇ®¤¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢À¾ËÜ·½¸ã¤¬¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¸Î¶¿¤Î¿·Å·ÃÏ¤ÇÁá¤¯¤âÌöÆ°
¡¡£±ËÜ£±ËÜ¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¡¼¡ª¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¦¡¼¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤È¤«¨¡¨¡¡£À¾ËÜ·½¸ã¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ÈÀ¼¡¢²»¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤¢¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤È¤¨Á°È¾¤ÎÆÀÅÀ¤À¤í¤¦¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¤¿¸å¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¾ï¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ®¤µ¤ÇÒã¤¨¤ë¡£
»î¹çÃæ¤Ë´¶¾ð¤ò²ò¤Êü¤ÄÀ¾ËÜ·½¸ã¡ÊÃæ±û¡Ë¡¡photo by SV.LEAGUE
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ëµ±¤¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¹â¤µ¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¡¢¤¤¤«¤ËÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¤«¤é£±ËÜ¤º¤ÄåÌÌ©¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾ï¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ²¤ìÉñÂæ¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½é¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡11·î£¸Æü¡¢Ê¡»³»Ô¤Î¥¨¥³¥Ô¥³¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Õ¤¯¤ä¤Þ¡£
¡¡Ê¡»³»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÈøÆ»»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¾ËÜ¤ÏÈøÆ»¹â¤òÂ´¶È¸å¡¢Ê¡»³Ê¿À®Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì½àÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Û¡¼¥àÃæ¤Î¥Û¡¼¥à¤È¸À¤¦¤Ù¤»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤À¡£¹ÅçTH¤Îº£µ¨ºÇ½é¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¡¢¡Ö°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁ´ÎÏÅêµå¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë½õÁö¤«¤é¹â¤¯Ä·¤Ó¡¢Ãæ±û¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤âÅöÁ³¡¢£²Ëç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£²¼¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ê¡¢£±ËÜ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È£Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤È¤Î½éÀï¤Ï£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËÀ¾ËÜ¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ï½¸ÃæÎÏ¤â¹â¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹¶·âÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Î¹×¸¥¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤Î¸å¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÀµÌÌ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Èº¸¸åÊý¤Î¥¾¡¼¥ó£µ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥í¤È¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤é¤¨¡¢¹¶·âÂ¦¤Ï¥ß¥É¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¼é¤ë¾ì½ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢À¾ËÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¥ß¥É¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Û
¡¡¤À¤¬¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¾ËÜ¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ç¤â¥ß¥É¥ë¤¬¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢Éð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾ËÜ¤Î¥ì¥·¡¼¥ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢£Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÂè£³¥»¥Ã¥È¤Î½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¹ÅçTH¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢¿·°æÍºÂç¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À£±ËÜ¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¡¢Èà¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·°æËÜ¿Í¤È¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±ÊÏª¸µµ©¤Ë¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÏª¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ëÀ¾ËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¾ËÜ¤¬¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò¡¢¤è¤¯¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¤ÎÀ¾ËÜ¤Ï¡¢¹â¹»¤Î½Õ¹â¡ÊÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¡»³Ê¿À®¡ÊÂç³Ø¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Î¡Ê½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡ËÁ´¥«¥ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£Ö¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡¢Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±´ü¤Ë¤Ï¡¢¿·°æ¤äµÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢½ÙÂæ³Ø±à¹â¤Ç¹â¹»¥Ð¥ì¡¼»°´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºä²¼½ãÌé¡Ê¹ÅçTH¡Ë¤äÂ¼»³¹ë¡ÊÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö´°Á´¤ËÃÙºé¤¡×¤È¼«Éé¤¹¤ëÀ¾ËÜ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤ËÊÂ¤ßµï¤ëÌÔ¼Ô¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸»¤Ë¤Ï¡¢È¿¹ü¿´¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÏÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×·Ð¸³¤¬À¾ËÜ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Ç¤âÂç³Ø¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¡¢¤½¤³¤Ç²ù¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°½êÂ°Àè¤Î¡ËÅì¥ì¡Ê¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¡Ë¤Ç¤âÆ±¤¸¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¿È¶á¤Ë¤É¤Ç¤«¤¤ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Û
¡¡Åì¥ìÀÅ²¬¤«¤é¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Î¶¿¡¦¹Åç¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀ¾ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î½éÀï¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢Ê¡»³¤È¤¤¤¦¶öÁ³¤â¡¢À¾ËÜ¤ò¹·¡Ê¤¿¤«¡Ë¤Ö¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¶á¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ï¾ï¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡£²ÀïÌÜ¤Ï£Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÀ¾ËÜ¤¬¤³¤ÎÇÔËÌ¤òÌ¤Íè¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Û¤È¤Ð¤·¤é¤»¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¤É¤ì¤À¤±Òã¤¨¤ë¤Î¤«¡£Ç®¤¤¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£