¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡ÛÀÐÅÏÅ´Ê¼¡¡¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Î¿½¤·»Ò¤¬°ìÌÜÃÖ¤¯¡ÈÇÈ¾è¤ê¹ª¼Ô¡É¤Ï¤³¤Î4¿Í¤À
¡¡º£¤Ï¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î½©¡£À²¤ì¤ë¤ÈÉ÷¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¿åÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ÈÈ¾·î¤â¤¹¤ë¤ÈÅß¾·³¤¬ÅþÍè¡£É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ï¶¯É÷¤¬¿á¤¯¤È¿åÌÌ¤¬°²½¡£É¬Á³Åª¤ËÇÈ¾è¤ê¹ª¼Ô¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Î¿½¤·»Ò¤È¸À¤¨¤ÐÆñ¿åÌÌ¤Î¹¾¸ÍÀî¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÀÐÅÏÅ´Ê¼¡Ê50¡áÅìµþ¡Ë¡£¡Ö¹¾¸ÍÀî°Ê³°¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤¶ÇÈ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½®·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÀÐÅÏ¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÇÈÍÑ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£¹¾¸ÍÀî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÏÓ¤ÃÀá¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ç²ñÆÀ¤·¤¿Ä´À°ÊýË¡¤¬ÇÈ¤òÅª³Î¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹ÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÈ¾è¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦Áª¼ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Êº´Æ£¡ËÂçÍ¤¡¢¡ÊÅÏÊÕ¡ËÍºÏ¯¡£Ê¡Íè¡Ê¹ä¡Ë¤â¶¯¤¤¡£ÂçÍ¤¤¬Ä¾Àþ¤Ç¤«¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¿åÌÌ¤Ç¤¹¡£Â¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï»³¸ýÃ£Ìé¤¬ÇÈ¤ÎÅ·ºÍ¡£ÇÈ¤òÃ¡¤¤Ä¤Ö¤¹¤è¤¦¤Ë°®¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¹¾¸ÍÀîÄÌ»»26V¡Ê¤¦¤ÁG13¡¢G21¡Ë¤ÎÀÐÅÏ¤Ï¡¢¤³¤Î4¿Í¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Á¥ë¥È2ÅÙ¤Î¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤¤¿¤Ó»ÅÍÍ¤Ç¹Ó¤ì¿åÌÌ¤ò¾è¤ëº´Æ£ÂçÍ¤¤ÏÀ¨¤¤¡£»þ¤ËÀª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅ¾Ê¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÀÐÅÏ¤Ï¤³¤Î¸å¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¤Ë½ÐÁö¡£4·î¤ËG1¤òÀ©¤·¤¿Ê¡²¬¤¬ÉñÂæ¤Ç´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·³Ú¤·¤ß¡£1M¤Ë½Ð¤ë¥¦¥Í¥ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡ÖAµé¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡ÊÀÐÅÏ¡ËæÆ°ìÏº¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤È¤«G1¡¢SG¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¸Â¤ê¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¡È¹¾¸ÍÀîÅ´Ê¼¡É¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë°¦Â©¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆÆ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£SG½éÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡¡þ¿åÅÄ¡¡¸øÍµ¡Ê¤ß¤º¤¿¡¦¤¤ß¤Ò¤í¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î52ºÐ¡£17Æü¤Ë¶ÍÀ¸½çÊ¿¤Î3Ï¢ÇÆ¤ÇÊÄËë¤·¤¿¸ÍÅÄ¼þÇ¯¤ò¼èºà¡£¶ÍÀ¸¤Î¶¯¤µ¤È¤È¤â¤ËÍ½Áª¡õ½àÍ¥7Àï¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿º£ÀôÍ§¸ã¤Î¤¦¤Þ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£Í½Áª¤Ï2¡¢3ÃåÉÕ¤±¤Î½®·ô¤Ç¾¯¤·¤â¤¦¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£