2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¤Ë³«¶È¡ª¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£
¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î±àÆâ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢¹¤µÌó£².£¶¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£ÎÐË¤«¤ÊÂ¿ËàµÖÎÍ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤È¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±Ä¤Ï£³¼Ò¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡×¤¬Ã´¤¦¡£
¢£¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×
ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Éµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¿¹¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÁ¸±¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¡£Á´Ä¹Ìó£µ£°£°Ã¤Î»¶ºöÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦É½¾ð¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÇØÃæ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤â¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×
¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤È¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¸¥à¡×¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤·¡¢¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤«¤é¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯2·î5Æü¡Á3·î31ÆüÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¡ÊÂç¿Í¡á13ºÐ°Ê¾å¡¢7900±ß¡Á¡Ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¡ÊÂç¿Í¡á13ºÐ°Ê¾å¡¢1Ëü4000±ß¡Á¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£
¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÎÁ¶â¤Ê¤É¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.pokepark-kanto.co.jp¡Ë¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
¢¨¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¤ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¸åÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¢¨ÈÎÇäÊýË¡¤äÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢£ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¤«¤«¤ï¤ê
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª¤Ü¤¨¤è¤¦¡ª ¤³¤È¤ï¤¶ÂçÉ´²Ê¡×¤ÎÄ«´©Ï¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö½Ï¸ì¡×¡Ö´·ÍÑ¶ç¡×¡ÖÊý¸À¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾´ý³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÎµ²¦¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥Ð¥È¥ë¤ÎÂç²ñ¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÎµ²¦Àï¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
©2025Pokémon. ©1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸
