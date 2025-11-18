【ハイキュー!!】水沢石鹸によるカートゥーン調ポップデザイン新作グッズが目白押し！
アニメ『ハイキュー!!』のキャラクターたちがカートゥーン調のポップでキュートなデザインに新規描き起こしされた新作グッズが「ジャンプフェスタ2026」で登場！ 中外鉱業ブースにて先行販売される。
☆カートゥーンデザインが可愛い新作イメージをチェック！（写真12点）＞＞＞
集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの累計発行部数は7000万部を突破！ バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー』。テレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
2024年2月には『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録。また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。
そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定。烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝が描かれる。
きたる12月20日、21日に幕張メッセにて開催される「ジャンプフェスタ2026」にて、『ハイキュー!!』の新作アイテムがリリースされることが決定！
新作の注目ポイントは人気イラストレーター水沢石鹸によるカートゥーン調のポップでキュートな新規描き起こしイラスト。
今回の新作グッズは、そんなひと味違ったキュートなイラストを使用した「トレーディングステッカーガム」のほか、アクリルスタンドや缶バッジ、通販商品としてはランチ巾着や湯呑みなどの日常使いできるグッズなど幅広く展開される。
通販商品は会場での販売はないので注意しよう。
「ジャンプフェスタ2026（JF2026）」での中外鉱業ブース会場限定特典として、アニメ『ハイキュー!!』JF2026関連商品を1会計2000円（税込）ご購入毎に、特典ポストカードA（全12種）・B（全12種）どちらかお好きなグループからランダムで1枚プレゼント。
中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にてアニメ『ハイキュー!!』JF2026関連商品を1会計2000円（税込）ご購入毎に、特典ミニカードがA（全12種）・B（全12種）どちらかお好きなグループからランダムで1枚プレゼントされる。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
