アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さん（23）が、2025年11月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）で披露した一発ギャグが、SNS上で波紋を広げている。

「想像以上にスタジオの空気凍ってた」

同番組には、さまざまな俳優やアイドルが月替わりで出演する「マンスリーエンタメプレゼンター」という役割があり、篠塚さんは25年11月分を担当。5日・12日・18日の計3回生出演していた。

波紋を広げたのは、18日放送回の終盤だった。この日が最終日だった篠塚さんは、マスコットキャラクター「めざましくん」から一発ギャグを求められ、童謡「大きな古時計」の替え歌を披露。そして、「今はもう動かない、おじいさんにトドメ〜」と言いながら、右腕を大きく振り上げて殴りかかるようなジェスチャーをしていた。

この一発ギャグに対し、スタジオは一瞬反応が遅れ、その後、伊藤利尋アナウンサーが篠塚さんの肩に手を回しながら「これで終わりでいいのかー！」と叫んだ。そのまま星座占いに入り、篠塚さんの「かに座」が11位だと分かると、スタジオからは「でしょうね」という反応もあった。

この場面がSNS上で批判的に受け止められている。「想像以上にスタジオの空気凍ってた」「絶対朝番組のノリじゃない」「倫理的に問題あるギャグ」「普通に不謹慎」「祖父がほぼ寝たきりなんで勘弁してよ」「不謹慎過ぎる」「流石にこれはダメ」などの声が寄せられている。

この一発ギャグは、ピン芸人・鼻矢印永井さんがもともと披露していたものだった。鼻矢印永井さんは18日にX上で、「ギャグパクられた上にめっちゃ炎上してる！！」と言及している。