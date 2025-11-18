スポーツシューズメーカーのニューバランスが11月14日、日本公式Xを更新。アスリート契約を結ぶドジャースの大谷翔平（31）の限定Tシャツを販売することを伝えた。

ニューバランスは「Four MVPs. One Unicorn. ４度のMVP、唯一のユニコーン」と前置きし、「ニューバランス契約アスリートである #大谷翔平 選手の本年度の歴史的な偉業を祝福する、ユニコーンをデザインした限定グラフィックTシャツを11/15(土)より発売！」と告知した。

Tシャツ背面には大谷翔平のサインと、ユニコーン、ヤギの角が生えた犬が描かれている。デザインについて、ニューバランスは公式HPで「誰も成し遂げたことのない偉業を達成した大谷選手は、史上最高のGOAT（ゴート＝ヤギ／The Greatest of all time）をさらに超えた唯一の存在、Unicorn（ユニコーン）です」と説明している。

この投稿にはXユーザーから「これ，買う」「ついにユニコーンのTシャツ売るんだ！？」「I NEEEEEEED ITTTTTTT」といったコメントが寄せられている。