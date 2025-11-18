『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』シリーズ最大規模の戦いが始まる！ 日本版予告解禁
12月19日公開の巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する『アバター』シリーズ第3弾となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、シリーズ最大規模の“炎の決戦”を描く日本版予告が解禁された。
【動画】最新の映像技術で描く『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版予告
神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた「アバター」シリーズ。この度、パンドラを愛する元海兵隊の主人公ジェイク・サリー家と、復讐のために人類と手を組みパンドラを狙うヴァランの“炎の決戦”を描く、スペクタクル・アクション満載な日本版予告が解禁。
冒頭では、『アバター』と『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』で歩んできた壮大でエモーショナルな物語の一部が綴られていく。『アバター』では、“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）がナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、家族を築き人類と戦う決意をする。
続く『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』でジェイクは、海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという、大きすぎる犠牲を伴った。
そして最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを狙うアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来し、かつてない“炎の決戦”が始まる。
映像では、「幼い頃に炎が山からやってきて全てを奪った。わが民は救いを求めたのにパンドラの女神（エイワ）に見放された」と復讐心を燃やすヴァランの妖しい姿が描き出される。そんなヴァランへ「パンドラと戦うなら人間の力が必要だ」と協力を申し出るのが、ジェイクの因縁の敵でもある執念深き“最強の傭兵”クオリッチ（スティーヴン・ラング）。
ジェイクたちの前に立ちはだかる、“炎を操る力”を携えたヴァラン率いるアッシュ族と、圧倒的な軍事力を備えたクオリッチ率いる人類。「何があってもこの家族が俺たちの砦だ」と家族のために戦うことを決意したジェイクが、「奴らは海を破壊し森を滅ぼす。絶対に許さない」と力を込める。パンドラを愛する者と狙う者が激突した、シリーズ最大級の迫力とスペクタクルに満ちたアクション、そしてその先には“圧倒的な衝撃”が待ち受ける。
本作で描かれるのは、目を奪う究極の3D映像や衝撃のアクションシーンに加え、観る者の心を揺さぶる物語。映像のラストでは、ジェイクとネイティリの息子ロアク（ブリテン・ダルトン）が、「憎しみの炎は悲しみの灰を残すだけ…だが何があっても、光は再び取り戻せる」と、壮絶な戦いの果てに待つ“希望”に目を向ける。
家族の命を奪われた悲しみを乗り越え立ち上がるジェイクたちを中心に巻き起こる、シリーズ史上最大のエモーショナルな物語と、壮大なスケールの“炎の決戦”が描かれる本作。ジェームズ・キャメロン監督は「これは家族が戦いの意味と向き合う物語なんだ。映画の重要なテーマのひとつだよ」と力強く語っている。
映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、12月19日より日米同時公開。
