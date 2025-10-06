巨匠ジェームズ・キャメロンが監督を務める、全世界歴代興行収入ランキングで第1位、人類が生み出した全映画の頂点に立つ『アバター』（09）が9月26日（金）より、そしてキャメロン監督のもう一つの代表作『タイタニック』（97）を超えて同ランキングで第３位にランクインする偉業を成し遂げた『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（22）が10月3日（金）より、各作1週間限定で3Dスクリーンにて劇場上映されます。そして、この「