吉田 優利の賞金ランキング（11月17日更新）は68位、世界ランキング（11月17日更新）は100位外となっている。

ランキング全15項目の順位は以下の通り

賞金ランキング（11月17日更新）　
68位
$422,956

世界ランキング（11月17日更新）
100位外

ドライビングディスタンス（11月17日更新）
124位
249.770

パーオン率（11月17日更新）
88位
68.70

サンドセーブ率（11月17日更新）
53位
47.00

合計バーディー数（11月17日更新）
23位
293

出場大会数（11月17日更新）
7位タイ
25

トップ10回数（11月17日更新）
71位タイ
1

CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月17日更新）
73位
402.941

生涯獲得賞金額（11月17日更新）
200位外

フェアウェイキープ率（11月17日更新）
20位
77.60

平均パット数（11月17日更新）
45位
29.570

合計イーグル数（11月17日更新）
25位タイ
7

平均スコア（11月17日更新）
56位　
71.250

アンダーパーラウンド率（11月17日更新）
25位タイ
52.38