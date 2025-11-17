ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬£Î£È£ËÅÞÎ¥ÅÞ¡¢ÉûÅÞ¼ó¼Ç¤¡¡Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼óÂáÊá¤ÎÍ¾ÇÈÂ³¤¯
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬£±£·Æü¡¢Î¥ÅÞ¤ÈÉûÅÞ¼ó¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢µ®ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ÉûÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±ÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó°¸¤Æ¤ÎÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ë¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü£±£´»þ¤«¤é¤Î¶ÛµÞÌò°÷²ñ¤Ë¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍÅÄ´´»öÄ¹¡¢Â¤Á¥ÉûÅÞ¼ó¡¢ÀîºêÉûÅÞ¼ó¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë»Ý¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢´Ý»³ÉûÅÞ¼ó¤ÏÆüÄø¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÅÞ¼ó¤¬£¹Æü¤Ë¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï»²±¡²ñÇÉ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
