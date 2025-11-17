¼ã¼êSNS¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎAI³èÍÑË¡¤È¤Ï¡¡Adobe¤¬»ÈÍÑ¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¡¡76%¤¬¡ÖÍÍÑ¡×¤È²óÅú¡¡¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë°Õ»Ö·èÄê¤â½Å»ë
Adobe¤Ï11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¼ç¤ËZÀ¤Âå¤È¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Äー¥ë¥¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤ÂåAI¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î¤ËÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î1Ëü6,000¿ÍÄ¶¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¤È¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç·î¤Ë¿ô²ó°Ê¾å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¡¦¸ø³«¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ÈÄêµÁ¡£¾¦¶È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤·¡¢¼ç¤Ë¿·¶½¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥»¥ß¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ï
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤È¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉ½¸½¤Î»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»À¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢½Ð¤·¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¡¢¤¢¤é¤ËÀ¸À®¤·¤¿¤â¤Î¤òÊÔ½¸¤Ê¤É¤¹¤ëºÝ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¤Ç¤¢¤ë¤ÈAdobe¤ÏÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï76¡ó¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤¬¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë81¡ó¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À® AI ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ©ºî¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢85¡ó¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤òÀ©ºî²áÄø¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¡£
·ë²Ì¤Ï¡ÖÊÔ½¸¡¦²è¼Á¸þ¾å¡¦¶¯²½¡×¤¬55¡ó¡¢¡Ö²èÁü¡¦Æ°²è¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¥¢¥»¥Ã¥ÈÀ¸À®¡×¤¬52¡ó¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¡×¤¬48¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î80¡ó¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥Äー¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºÊ£¿ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£69¡ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬µö²Ä¤Ê¤¯AI¤Î³Ø½¬¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£
¤Þ¤¿³Æ¼ïAI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹â¥³¥¹¥È¡Ê38%¡Ë¡¢¿®ÍêÀ¤ÎÄã¤¤½ÐÎÏÉÊ¼Á¡Ê34%¡Ë¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¡Ê28%¡Ë¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤Î³èÍÑÊýË¡
Ê£¿ô¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥æー¥¶ー¤ËÂå¤ï¤ê¼«Î§Åª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëAI¥Äー¥ë¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¡×¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢À©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
AI¤Ë¤è¤êºî¶È¤ò¹âÂ®²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿®¤Î¼ê¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¿Í´Ö¤¬°Õ»×·èÄê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡ØHuman in the loop¡ÊHITL¡Ë¡Ù¡×ÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤í¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢70%¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ú´ÑÅª¤Þ¤¿¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤Þ¤¿85¡ó¤¬¡Ö¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ø½¬¤¹¤ëAI¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤½¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿Éüºî¶È¤Î¼«Æ°²½¡Ê51%¡Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¡Ê50%¡Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ê44¡ó¡Ë¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£