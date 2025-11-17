BE:FIRSTを脱退した三山凌輝（26）が11月14日、自身のインスタグラムの生配信でファンに近況を報告した。

【写真】鈴木福、三山凌輝にまで影響？《くまのプーさんのせい》と批判も…熊作品が"悪者"にされる背景と心理

「グループとして応援してくださった方、（活動）再開をずっと待っててくださった方は悲しい気持ちになったと思うし、そんな気持ちにさせてしまい、申し訳ないという気持ちです」と、“箱推し”ファンと自身のファンにたいして謝罪。グループの紅白出場決定については「紅白出場も決まって、おめでとう。できたら紅白見ようかな。応援しようかなと……」とコメントした。

また、「メンバーとは仲良くて、再来週くらいに何人かうちに遊びに来てくれたりする」と仲良しアピール。「人生の中で事実は変わらないし、メンバーとの出会いは墓に入るまで変わらないので、リスペクトを持ちながら、お互い応援できたら」と語ったが……“箱推し”ファンの受け止め方は「仲良しアピールはして欲しくない」とイマイチ。芸能関係者がこう言う。

「梅宮アンナさんが結婚を発表したときに、元カレの羽賀研二が祝福コメントで“自爆”したのと同じ構図です。三山の一連の騒動に対し、メンバーが謝罪したということは、対外的によろしくない事態だったということは明白です。三山が仲良しアピールするほど、事務所側もメンバーに三山と接触しないよう通達するでしょうから、プライベートでも会いにくくなる。高みを目指しているグループにすり寄ろうとしているようにしか見えず、逆に格差を明確にしてしまった」

三山自身は趣里（32）との間に第１子も誕生し、幸せいっぱい。近々、さらなる進捗を発表すると語り、復活の様子も見えるが、配信といえば、婚約破棄した元カノRちゃんの主戦場で……「Rちゃんにアドバイスしてもらえば？」という皮肉なコメントも。

「バク速で物事が動いたりしている」と語る三山だが、アセリがあったのか……。

