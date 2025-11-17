日本は南アフリカを3-0で下した

U-17日本代表は現地時間11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦で、南アフリカを3-0で下した。

日本サッカー協会（JFA）は、勝利を喜ぶ選手達や祝福の「お返し」を受ける様子を公式Xで公開した。

日本は後半3分にGK村松秀司のロングフィードからMF平島大悟が右サイドを突破。折り返しを受けたFW浅田大翔のシュートは2度跳ね返されたが、最後は気迫で押し込んで先制に成功した。さらに、FW吉田湊海とDF藤井翔大が追加点を挙げ、3-0の勝利を収めている。

選手たちは会場外にあるトーナメントボード、ベスト16の位置に日の丸のステッカーを貼り喜びを表現した。そして、宿舎に戻るとメキシコ代表から喜びの歓迎を受けた。

日本とメキシコは同じホテルに滞在しており、前日には優勝候補アルゼンチンをPK戦の末に破ったメキシコの選手たちを日本代表選手たちが花道を作って出迎えて勝利を称えて喜びをともにしていた。今回は、その「お返し」とばかりにメキシコの選手たちが日本代表を出迎えていた。

日本代表の公式Xでこの様子を公開すると、SNSのファンも反応。「良い雰囲気で最高ですね」「決勝で会いましょう」「相変わらず仲良くていいな」「いい光景だ」「コミュ力がすごい」「お祝い返しシーンきたー！」「ほっこりする」「決勝まで進んだらすごいストーリー」「ニヤニヤが止まらん」とコメントが並んだ。

16強でメキシコはポルトガル、日本は北朝鮮と対戦する。両者が再び喜び合える瞬間が訪れることが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）