Dream5、9年ぶりに一日限り復活 「ようかい体操第一」など披露「きょうという日が実現できたのは奇跡」
大原優乃、高野洸、日比美思が16日、都内で『Dream5 15th Limited Event 2025』を開催し、約9年ぶりに“Dream5”が1日限りの復活を果たした。
Dream5は、2009年にNHK教育番組『天才てれびくんMAX』の全国オーディションで選ばれたメンバーで結成され、同年11月にシングル「I don't obey〜僕らのプライド〜」でデビュー。2014年には人気アニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」を歌い大ヒット。同年の『NHK紅白歌合戦』や『レコード大賞』にも出演するなど社会現象を巻き起こした。
2016年12月31日に“Dream5”としての活動を終了。重本ことりさん、玉川桃奈さんは芸能界を引退。大原、高野、日比はそれぞれ俳優やアーティストとして個々の道を歩んできたが、今回デビュー15周年を機に、3人がファン待望の再集結を果たした。
3人はライブ前に囲み取材を実施。大原は「きょうという日が実現できたのは、大げさでも何でもなく、奇跡だと思っています。それぞれがこの芸能界という世界でもがき続けたからまたこうして会うことができました。今日はご褒美だと思って、ここまで支えてくださった皆さんの思いを背負って、ステージを楽しみたいと思います！」と晴れやかな笑顔で語る。
高野も「僕も本当にうれしくて、本当に感慨深くて…。イベントにはどんな方々が来てくれて、どんなことを思って今日という日を迎えるんだろうと、非常に僕も気になって、今日をすごく楽しみにしていました。また、3人でステージ立てることも幸せに思いますし、皆さんと共に過ごせる時間を大切にして、今日は楽しんでいきたいと思います」としみじみ。
日比は「『万歳！』っていう気持ちです」と喜びをあらわにし、「こうやって3人で集まれる機会もなかったことなので、今回の機会をいただけたことがすごくうれしいですし、みなさんにお会いできることもすごくうれしいです。ライブも9年ぶりなので、ドキドキしながら今日は楽しみたいと思います」とほほ笑んだ。
そうして始まったライブでは、「ようかい体操第一」をはじめ6曲を3人で披露。当時5人で披露していた楽曲を3人で歌うことになり、直前には「歌割りも立ち位置も当時とほとんど違う」と不安を明かしていた3人。大原は小学4年生、日々は小学5年生、高野は小学6年生でそれぞれデビューした当時から大人になり、それぞれ成長したパフォーマンスを見せ、会場は大盛り上がりだった。
ライブの最後には、「お互いにこの芸能界という世界で、諦めずに進み続けたから、また今日という日があったんだなというのを、すごく感じています。明日からまたそれぞれの道を歩いていくんですけど、今後も見守っていただければと思います。そしてまたその先で、いつかまたこのような場所で、皆さんにお会いできたらいいなと思っています。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました！」と大原。
日比は「どんなに離れていても、私たちはいつも心のそばにいると思っています。メンバーのことも、そして皆さんのことも、いつも繋がっているなと思ってます。またいつお会いできるように精一杯頑張りますので、どうかその時が来たら。この日のことを少しでも思い出していただけたらうれしいなと思います」とメンバーやファンとのつながりを改めて感じたと話す。
そして高野は「今日こうやって皆さんとお会いできて、グループ当時から応援してくださる方がいるからこそ、僕らが力強く頑張っていく気持ちをもらえているような気がしました。これから3人、それぞれの場所で引き続き頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします！」と、笑顔で語っていた。
【セットリスト】
M1. 学園天国
M2. ようかい体操第一
M3. 僕らのナツ!!
M4. タビタチノウタ
M5. シェキメキ!
M6. CRAZY GONNA CRAZY
