桜島の南岳山頂火口できょう16日午前0時57分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から4400mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口から800から1200mの6合目まで飛散しました。

桜島で爆発的噴火が起きたのはことし148回目です。

桜島ではきょうこの爆発も含め、午前9時までに爆発が４回発生しています。

桜島降灰予報（定時）

発表時間 2025年11月16日 08時00分

現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴火が発生した場合は、１６日０９時から１２時までは火口から北東方向、１６日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１６日９時から１７日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１６日０９時から１２時まで 北東（霧島市福山方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼１６日１２時から１５時まで 北東（霧島市福山方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼１６日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼１６日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ２ｋｍ

▼１６日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ２ｋｍ

▼１７日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、霧島市、姶良市、志布志市、大崎町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町

