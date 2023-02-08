噴火を起こした、桜島の昭和火口＝8日午前10時53分、鹿児島県垂水市牛根麓から（無人定点カメラで撮影）鹿児島県にある桜島の昭和火口で8日、2018年4月以来となる噴火が発生した。鹿児島地方気象台によると、午前10時52分ごろにごく小規模の噴火を、午前11時10分ごろに噴煙の高さが千メートルに達する噴火をそれぞれ観測。気象台は火口からおおむね2キロの範囲では、噴火に伴う噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけた。気象台は