¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥àÂÐºö¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¿¹±º¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤é²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤¿¤È¡Ä¡×
¢¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×ÆüËÜ£±£±¡Ý£´´Ú¹ñ¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¤³¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡Åê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¿¹±ºÅê¼ê¤¢¤¿¤ê¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤è¤ê¡Ê²»ÎÌ¤ò¡Ë¾å¤²¤º¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê²»ÎÌ¤ò¡Ë¾å¤²¤¿¤È¡£¤½¤ì¤¬Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££²ÈÖ¼ê¤Î¿¹±º¤¬´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥°¥é¥Ö¤Ç¼ª¸µ¤òÊ¤¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐºö¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£¹²ó¤Ë£¶ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¤¬°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢£±¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡££¹²ó£²»àÆóÎÝ¤Î½éµå¡£Áö¼Ô¤¬¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï£±£¸ÉÃ°ÊÆâ¤ËÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¼ÂÀï¤Ç°Õ³°¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½¤Àµ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤È¤â¤¦¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£